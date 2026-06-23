Delegação do Egito é impedida de entrar em cidade dos EUA após vitória na Copa do Mundo

(Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Depois de derrotar a Nova Zelândia e conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo, o Egito enfrentou um contratempo fora de campo. A seleção planejava seguir de Vancouver, no Canadá, para Seattle, nos Estados Unidos, onde disputará sua próxima partida, mas foi impedido de permanecer na cidade norte-americana e precisou retornar à sua base em Spokane.

Em comunicado divulgado pela Federação Egípcia de Futebol, o técnico Hossam Hassan explicou que a intenção era viajar diretamente para Seattle para reduzir o desgaste físico dos jogadores no torneio. A cidade receberá a partida da equipe contra o Irã, que acontece na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), às 0h (horário de Brasília).

A base da seleção em Spokane fica a cerca de 450 quilômetros do local. Com o pedido negado pelas autoridades de segurança locais, a delegação egípcia foi obrigada a retornar para sua concentração.

– As autoridades de segurança recusaram o pedido da equipe para permanecer na cidade de Seattle, conforme planejado após a partida contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo. O time queria viajar diretamente para Seattle para evitar o desgaste dos jogadores com tantas viagens antes da partida contra o Irã, em 26 de junho. Porém, após a decisão das autoridades, a delegação voltará para Spokane – explicou Hassan.

A vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, com gols de Zico, Salah e Trezeguet, foi história para o Egito, que obteve seu primeiro resultado positivo em Copas após 92 anos de sua estreia. Principal referência da seleção, Salah liderou os festejos com danças no vestiário e pelas ruas de Vancouver, ao lado de torcedores.

Com quatro pontos, o Egito é a única equipe que venceu no Grupo G e lidera a chave. Bélgica e Irã aparecem na sequência, com dois pontos cada. Um empate contra o Irã garantirá uma histórica classificação para o mata-mata para o Egito e pode até mesmo assegurar a primeira colocação do grupo.

Globo Esporte