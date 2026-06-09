Torcedores do Irã tiveram ingressos para a Copa revogados pelos EUA, diz federação

(Foto: Federação de Futebol da República Islâmica do Irã)

A Federação de Futebol do Irã (FFIRI) afirmou nesta terça-feira (9) que sua cota de ingressos para a Copa do Mundo foi retirada pelos Estados Unidos poucos dias antes do início, que ocorre nesta quinta-feira (11).

A decisão deixa os torcedores que já haviam feito planos de viagem impossibilitados de assistir às partidas da seleção iraniana.

— Isso acontece apesar do fato de que muitos torcedores iranianos, confiando no processo oficialmente anunciado, já haviam feito os planos necessários para comparecer aos jogos — acrescentou a FFIRI em comunicado.

A cota de 8% de ingressos destinada aos torcedores foi retirada pelos Estados Unidos, deixando a federação atualmente impossibilitada de distribuir ingressos aos torcedores.

Até a última atualização da reportagem, nem os Estados Unidos nem a Fifa tinham se manifestado.

Em meio ao conflito entre Irã e Estados Unidos, os jogadores iranianos receberam autorização para entrar em território americano para disputar as partidas da Copa do Mundo, mas não poderão permanecer no país entre os compromissos. O time do Irã terá que sair dos EUA após cada jogo.

A delegação chegou neste domingo a Tijuana, no México, onde ficará concentrada durante a primeira fase da competição. Inicialmente, a equipe planejava se hospedar em Tucson, no Arizona, já que disputará seus três primeiros jogos nos Estados Unidos. No entanto, a guerra que começou após bombardeios coordenados por forças americanas e israelenses contra o Irã alterou toda a logística da seleção.

De acordo com o embaixador iraniano no México, o visto concedido aos 26 jogadores permite apenas a entrada temporária nos Estados Unidos para treinamentos e partidas. A autorização não inclui pernoites em território americano. Com isso, a equipe terá que retornar a Tijuana após cada jogo ou atividade realizada nos EUA.

Globo Esporte