Bia Haddad perde na estreia de Wimbledon e chega a oitava derrota seguida

(Foto: Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images)

A brasileira Beatriz Haddad está eliminada de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Nesta terça-feira, ela, atualmente número 134 do ranking mundial, foi derrotada pela uzbeque Maria Timofeeva, 85º, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2.

Esta foi a oitava derrota seguida de Bia, que venceu pela última vez no WTA 125 de La Bisbal, na Espanha, no fim de abril. Desde então, foi derrotada nas quartas de final deste torneio em La Bisbal, e caiu em sete estreias seguidas: em Roma(Itália), Clarins, Estrasburgo e Roland Garros (França), Queen´s (Inglaterra), Figueira da Foz e agora Wimbledon.

Como defendia 60 pontos por ter avançado para a segunda rodada no ano passado, Bia cairá mais no ranking, provavelmente para fora do grupo das 150 melhores do planeta. A brasileira, que chegou a ser top 10 do ranking mundial em 2023, teve como melhor campanha em Wimbledon naquele ano, chegando nas oitavas de final.

No primeiro set, Bia começou com o saque quebrado logo no início, mas conseguiu a recuperação na sequência. Mas, no quarto game, quando iria empatar o jogo em 2 a 2, cometeu erros, inclusive com uma dupla falta, e viu a russa disparar. No fim, 6/3 para a russa.

Na segunda parcial, Bia teve lampejos, com boas jogadas, mas sempre esteve atrás no placar, já que começou com uma quebra atrás. No sexto game, Bia chegou a ter 30 a 30, ou seja, a dois pontos de empatar a partida, mas não conseguiu. Na sequência, a uzbeque fechou em 6/2.

Globo Esporte