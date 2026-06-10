Rolê na Praça promove edição especial “Copa & Junina" em Ribeirão Preto, SP





O Rolê na Praça Ribeirão retorna nesta quinta-feira (11), das 18h às 22h, na Praça dos Expedicionários Brasileiros, conhecida como Praça do Canhão, com uma edição especial que une o clima da Copa do Mundo às tradições das festas juninas. Com entrada gratuita, o "Copa & Junina" oferecerá uma programação diversificada, reunindo cultura, gastronomia, entretenimento, inclusão e economia criativa em um dos espaços públicos mais tradicionais e frequentados da cidade.

Pensada para todas as idades, a programação inclui apresentações musicais ao vivo, artesanato local, marcas autorais, espaço pet friendly, ampla variedade gastronômica e uma decoração temática que promete envolver os visitantes no autêntico clima junino, proporcionando uma experiência acolhedora e repleta de atrações para toda a família.

As crianças terão diversão garantida em uma ampla área kids e também poderão participar do projeto “Contar e Brincar É Só Começar”, com atividades recreativas, brincadeiras e momentos de interação voltados ao público infantil.

A inclusão também terá espaço de destaque no evento com o projeto “Brincando e Aprendendo em Libras”, realizado pela EntreMãos Acessibilidade em Libras. A iniciativa oferecerá atividades interativas para crianças, jovens e adultos conhecerem a Língua Brasileira de Sinais de forma leve, divertida e acessível, promovendo aprendizado, comunicação e valorização da diversidade.

Outro momento especial da programação será a apresentação do Grupo de Dança Sommus, formado por alunos especiais e coordenado desde 2011 pela professora Andréia Dilio. Reconhecido pelo trabalho de inclusão por meio da arte, o grupo já participou de diversos eventos em Ribeirão Preto e região, emocionando o público com apresentações que celebram a diversidade e o talento.

A trilha sonora da noite ficará por conta dos artistas Dani Guile e Carlozzy, que prometem animar o público com apresentações ao vivo.

Os apaixonados por animais poderão aproveitar o Circuito Pet by Tithá, uma atração criada para fortalecer o vínculo entre tutores e seus companheiros de quatro patas por meio de atividades interativas.

Já os amantes do ciclismo terão a oportunidade de alugar bicicletas com o Pedal do Tiu e participar de passeios em um ambiente seguro e preparado para toda a família.

O evento recebe ainda dezenas de expositores da economia criativa, valorizando pequenos empreendedores, artesãos e produtores locais. A combinação entre cultura, gastronomia, entretenimento e convivência tem conquistado cada vez mais público. Na edição realizada em maio, o evento reuniu diversas pessoas, consolidando o Rolê na Praça como uma das principais opções de lazer gratuito da cidade.

Para Thiago Del Lama, organizador do Rolê na Praça Ribeirão, a edição de maio confirmou a força e a aceitação do evento junto à população, e a expectativa para junho é realizar mais uma edição de grande sucesso. "Conseguimos unir o clima das festas juninas à emoção da Copa do Mundo, oferecendo uma programação diversificada para todas as idades. Estamos preparando uma noite especial para toda a família, com atrações, experiências e um ambiente acolhedor para que o público possa aproveitar momentos de lazer e convivência", destaca.

O Rolê na Praça Ribeirão “Copa & Junina” conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e integra a programação oficial do aniversário de 170 anos de Ribeirão Preto.





Serviço

Rolê na Praça Ribeirão – Edição Copa & Junina

Data: quinta-feira, 11 de junho

Horário: das 18h às 22h

Local: Praça dos Expedicionários Brasileiros (Praça do Canhão)

Entrada gratuita