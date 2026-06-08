Com ouro e prata, Piu e Matheus Lima fazem dobradinha nos 400m com barreiras na Diamond League

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Na prova dos 400m com barreiras, dois brasileiros dominaram os primeiros lugares do pódio da Diamond League. Em Estocolmo, Alison dos Santos manteve sua invencibilidade e conquistou o ouro com com um tempo de 47s11. Logo atrás do Piu, o compatriota Matheus Lima fez sua melhor marca na carreira. Com 47s37, terminou a disputa com a medalha de prata. O alemão Emil Agyekum completou o pódio na Suécia.

Apenas neste ano, o paulista de São Joaquim da Barra já conquistou três vitórias na Diamond League. Piu venceu os 300m com barreiras em Xangai/Keqiao e os 400m com barreiras em Xiamen. Em 2024, ele também subiu ao topo do pódio na etapa de Doha, ao completar a prova em 46s86. O resultado representou a quarta melhor marca de sua carreira até então e ainda lhe garantiu o recorde da competição, que já pertencia ao brasileiro.

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