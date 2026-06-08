João Fonseca bate recorde pessoal de pontos e aparece em 25º no ranking da ATP

(Foto: James Fearn/Getty Images)

Depois da boa campanha em Roland Garros, em que venceu quatro jogos e foi eliminado nas quartas de final, João Fonseca subiu cinco posições no ranking da ATP. Em lista divulgada na manhã desta segunda-feira, o brasileiro aparece em 25º lugar, muito perto da melhor colocação da carreira, a 24ª obtida em novembro do ano passado.

O resultado em Roland Garros deu 400 pontos para João no ranking mundial. Vale lembrar que ele teve 100 pontos descartados por conta da campanha do ano passado, quando chegou até a terceira rodada no saibro francês. Assim, atingiu 1735 pontos, sua maior quantia na carreira, superando os 1665 de 3 de novembro.

Vale reforçar que, apesar do recorde de pontos, João não está na melhor posição da carreira. Cada torneio tem uma pontuação, que vai dos eliminados na primeira rodada até o título. Os quatro Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) dão 2000 pontos para o vencedor, 1300 para o vice, 800 para os eliminados na semifinal e 400 para quem chega nas quartas.

Os próximos torneios de João são na grama, onde não tem muitos pontos a defender, já que fez campanhas discretas nas competições do ano passado. Na semana que vem, jogará o ATP 500 de Halle, na Alemanha. Na sequência, a partir do dia 22, jogará o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

Globo Esporte