Luisa Stefani vai à semifinal em Roland Garros de forma inédita





Luisa Stefani, atual número nove do mundo, e Gabriela Dabrowski emplacaram, nesta terça-feira (2), a oitava vitória consecutiva e se garantiram na fase semifinal de Roland Garros, o Grand Slam do saibro, um dos quatro maiores do mundo, realizado em Paris, na França.

Campeãs no WTA 500 de Estrasburgo, na França, a dupla passou pelas cabeças de chave 11, a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em duelo realizado na quadra Suzanne-Lenglen, a segunda principal do Aberto da França.

Elas vão enfrentar, nesta sexta-feira (5), a dupla número 1 da temporada, a norte-americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova.

Esta é a primeira semifinal da carreira de Luisa em Roland Garros e a quarta em um Grand Slam em dupla feminina. Ela tem semifinal este ano com Dabrowski no Australian Open e no US Open de 2021 com Gabi (o jogo onde sofreu a grave lesão no joelho) e outra semi no US Open em 2023 com a americana Jenifer Brady.

Nesta temporada, Luisa e Gabi alcançaram a sexta semifinal. Além da Austrália e na França, elas foram campeãs no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, campeãs do WTA 500 de Estrasburgo, na França, e semifinalistas do WTA 1000 de Miami e de Doha. A dupla é a terceira melhor do ano, somando agora 4.065 pontos.

Stefani já garantiu o melhor ranking da carreira na tabela individual de duplas onde será no mínimo a sétima colocada, podendo terminar o torneio até no quarto lugar em caso de título. A campanha é a maior de Luisa no Aberto da França, onde havia feito oitavas de final em 2020, 2023 e 2025.

“Ótimo jogo, grande vitória diante de um time super experiente. Fomos bem nos games de saque, importante para fechar em dois sets. As condições hoje estavam mais lentas, com o teto fechado, o que favorece mais o estilo delas e soubemos lidar bem com essas adversidades. Agora é encarar a revanche contra Townsend e Siniakova tanto de Miami quanto no ano passado quando perdi aqui para elas nas oitavas. Agora temos dois dias para se preparar para a semfinal”, disse Luisa Stefani, patrocinada pela Prudential Brasil, Parmalat Whey Fit e Slyce e os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL.

ZDL