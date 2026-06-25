Luisa Stefani alcança, em Eastbourne, sua sétima semifinal da temporada

(Foto: Lexus Eastbourne Open)





Luisa Stefani, sétima melhor do mundo, e a parceira Gabriela Dabrowski, terceira colocada, classificaram-se nesta quarta-feira (24) para a fase semifinal do WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra, evento sobre piso de grama.

A dupla derrotou a parceria da japonesa Miyu Kato e da uzbeque Kamilla Rakhimova por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 7/6 (7/5) e voltam à quadra na sexta-feira (26) contra as cabeças de chave 4, a húngara Fanny Stollar e a norte-americana Asia Muhammad.

"Ótima vitória hoje, fizemos grande jogo do começo ao fim com um deslize no meio para o fim do segundo set, que deu uma complicada, mas lidamos super bem com a situação e jogamos um bom tie-break para fechar. Feliz com os dois jogos aqui em Eastbourne, nos adaptando bem em como queremos jogar na grama e usando como a melhor preparação para chegar bem, confiantes, sólidas e entrosadas para Wimbledon”, disse Luisa, patrocinada pela Prudential Brasil, Parmalat Whey Fit e Slyce e os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL.

A dupla com Dabrowski é a terceira melhor do ano somando sétima semifinal de 2026. Elas têm dois títulos em Dubai e Estrasburgo e semis também no Australian Open, Roland Garros, Miami e Doha.

ZDL