Empresários de Verstappen procuraram McLaren no GP da Áustria, diz site

(Foto: Meg Oliphant/Getty Images)

O tetracampeão da Fórmula 1 Max Verstappen passou a ter o nome ligado à McLaren nos últimos dias. O futuro do holandês na Red Bull está em xeque, devido ao mau desempenho da equipe austríaca nesta temporada. E de acordo com a "Sky Sports", durante o fim de semana GP da Áustria vencido por George Russell, empresários do piloto conversaram com a equipe britânica sobre uma possível transferência.

A publicação afirma que foram os representantes de Verstappen quem procuraram a McLaren para conversar. Rumores de transferência são normais na Fórmula 1 perto do meio da temporada, quando há a pausa do campeonato – o período até ganhou o nome de "silly season" (época de boatos, em tradução livre do inglês).

No entanto, a McLaren não era vista como um destino plausível para Verstappen, visto que a equipe está contente com a atual dupla de pilotos, formada por Lando Norris e Oscar Piastri. O site inglês afirma, porém, que existe a possibilidade de os representantes de Piastri não estarem contentes com algumas decisões da equipe em relação à disputa pelo título de 2025 – em especial Mark Webber, empresário do piloto.

Além disso, a McLaren fez movimentos importantes nos últimos meses e tirou alguns funcionários de destaque da Red Bull, como o projetista-chefe Rob Marshall e o diretor esportivo Will Courtenay. A principal aquisição neste sentido, no entanto, é a do engenheiro de pista Gianpiero Lambiase, que chegará ao time quando o contrato com a equipe austríaca acabar. Ele e Verstappen têm ótima relação.

Neste momento, a situação contratual de Verstappen com a Red Bull ainda está indefinida, mas é provável que o holandês passe a ter a opção de ativar uma cláusula de saída, se assim desejar. De acordo com o jornal alemão "Bild", Max pode acionar essa cláusula se estiver fora das duas primeiras posições do campeonato no início da pausa da Fórmula 1, após o GP da Hungria (marcado para 26 de julho).

Apesar de ter acabado o GP da Áustria na segunda posição e conseguido a melhor colocação da temporada, Verstappen ocupa apenas o sétimo lugar na F1 2026, com 58 pontos de desvantagem para o vice-líder George Russell. Restam apenas três corridas até a pausa, com 83 pontos em disputa.

Sabendo disso, a Red Bull negocia com os representantes a compra da cláusula de rescisão de Verstappen, em negociação que pode chegar à casa das dezenas de milhões de euros. Raymond Vermeulen, o gestor da carreira de Max, declarou que ele e o piloto pretendem continuar leais à Red Bull, mas ressaltou que o holandês busca a oportunidade de ganhar.

Em relação aos rumores envolvendo a McLaren, Zak Brown, CEO da escuderia papaia, não descartou completamente a possibilidade de contratar Max Verstappen no futuro, mas disse que a saída de Norris ou Piastri da equipe seria uma grande surpresa neste momento.

– Bem, eu ficaria muito surpreso se o Oscar ou o Lando fossem para outro lugar, pois eles estão muito felizes. Veja, temos contratos, mas, deixando os contratos de lado, eles estão muito felizes aqui e nós estamos muito felizes com eles. Se, por algum motivo estranho, alguém escorregasse numa casca de banana ao sair da banheira, então sim, claro, o Max é tetracampeão mundial – disse.

Globo Esporte