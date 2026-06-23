Técnico de Portugal alfineta imprensa ao falar sobre jogos da Copa: "Estamos sempre na praia"

(Foto: Pedro Nunes/Reuters)





O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, alfinetou a imprensa lusitana durante entrevista coletiva antes da partida entre Portugal e Uzbequistão, que acontece nesta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos. Questionado sobre estar conseguindo assistir a outros jogos da Copa do Mundo, o treinador afirmou que não tem tempo e, em tom de ironia às críticas recebidas no país, disse que, segundo os jornais portugueses, a equipe está "sempre na praia".

– Não, não temos tempo (de ver outros jogos da Copa). É por isso que temos uma equipe de analistas, temos uma equipe de pessoas que estão preparando cada passo. E, se você ler a imprensa portuguesa, verá que estamos sempre na praia, então não conseguimos assistir a nada – falou Roberto Martínez.

A declaração de Martínez faz referência a uma polêmica que vem marcando Portugal desde os primeiros dias da Copa. Os jogadores foram criticados por frequentarem a praia durante a preparação para o torneio, já que a base da equipe nos Estados Unidos fica em Palm Beach Gardens, cidade litorânea da Flórida.

O assunto ganhou grande repercussão na imprensa portuguesa, e jornalistas passaram a questionar os atletas sobre o tema em entrevistas, o que gerou desconforto e criou um clima de tensão entre a seleção e os veículos de comunicação do país. As críticas aumentaram depois que Portugal empatou com a República Democrática do Congo na estreia do Mundial.

— As idas à praia já faziam parte do plano de trabalho para nos adaptarmos ao clima. Por exemplo, eu passo o ano a jogar em Manchester e lá não faz tanto calor, é uma diferença brutal. Por isso, já estava nos planos ir à praia de manhã para nos adaptarmos ao calor, ao sol e à umidade. Não estamos a passar mais tempo na praia do que no treino — disse o lateral Matheus Nunes quando perguntado na última semana.

Além das críticas pelas idas à praia, Portugal vive um cenário conturbado nos bastidores. Após o resultado negativo na estreia, a seleção passou a conviver com questionamentos sobre o desempenho coletivo e, especificamente, de Cristiano Ronaldo.

O meia João Neves afirmou que o astro deveria ser tratado como os demais jogadores, e a declaração gerou troca de farpas públicas, queixas de torcedores e até deboche da esposa de CR7. Houve também reações adversas a uma declaração de Francisco Conceição, que negou existir uma obrigação de passar a bola para Cristiano Ronaldo dentro do grupo.

Com um ponto, Portugal está em terceiro lugar do Grupo K na Copa do Mundo. A seleção está em busca de seu primeiro triunfo e volta a jogar nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília), enfrentando o Uzbequistão, que foi derrotado pela Colômbia por 3 a 1 na estreia. Um triunfo português pode encaminhar a classificação para a segunda fase.

Globo Esporte