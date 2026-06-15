Fifa volta atrás e libera espanhol em todas as entrevistas da Copa

(Foto: Darrian Traynor/Getty Images)

A Fifa voltou atrás em sua determinação e decidiu liberar perguntas e respostas em espanhol em todas as entrevistas da Copa do Mundo. A medida vale até mesmo para os jogos em que nenhum dos países envolvidos tenha o idioma como língua materna.

De acordo com veículos da Espanha e do México, partir de agora, a entidade disponibilizará sempre tradutores para o espanhol, a exemplo do que já acontece com o inglês. Também haverá tradução para a língua predominante nos dois países envolvidos em cada partida.

A Fifa recuou em suas regras por conta da repercussão negativa de ter proibido Vinícius Júnior e Hakimi de responderem perguntas em espanhol no jogo entre Brasil e Marrocos. Os vídeos viralizaram e provocaram questionamentos, já que o espanhol é o idioma do México, um dos três países-sede do torneio.

Por que proibir respostas em espanhol?

Segundo a Fifa, a proibição se tratou de uma questão operacional. Antes de cada partida, as equipes envolvidas no jogo dizem à Fifa para quais idiomas querem que as entrevistas sejam traduzidas.

No caso de Brasil e Marrocos, a delegação brasileira solicitou português e italiano, para ter disponível a língua materna do treinador caso Ancelotti quisesse responder dessa forma, enquanto Marrocos pediu árabe e francês.

Com isso, as entrevistas antes e depois da partida tinham à disposição traduções para português, italiano, árabe e francês, além do inglês, por ser o idioma do local onde o jogo foi disputado, em Nova Jersey.

Globo Esporte