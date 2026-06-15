Florianópolis abre temporada 2026 do Circuito CAIXA com bicampeões catarinenses

(Foto: Fernanda Paradizo / HT Sports)





O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series abriu a temporada 2026 em Florianópolis com um “repeteco” no lugar mais alto do pódio na categoria Elite 10km em Santa Catarina. Lucas Alves Andrade e Fabrícia Ester Stedille, que venceram em Itajaí no ano passado, voltaram a cruzar a linha de chegada neste domingo (14), no Parque Beira-Mar Continental. Além dos atletas de ponta, o evento foi uma verdadeira festa esportiva para os atletas amadores da capital de Santa Catarina e região.

Lucas ganhou os 10km com o tempo de 30min20. E melhorou sua marca em relação ao ano passado em quase dois minutos e meio. Em Itajaí, havia vencido com 32min55. O campeão chegou à frente de Gabriel Alves Pozzo (30min43) e Izaías Doraci Vidal (32min20).

“Foi a minha segunda participação no Circuito CAIXA e estou feliz por ter conseguido repetir a vitória do ano passado. Tivemos uma boa disputa aqui em Florianópolis. Larguei bem e consegui abrir um pouco do segundo colocado para cruzar em primeiro. Ainda não conferi o calendário de 2026, mas, se for possível, gostaria de correr outras etapas neste ano”, disse Lucas, que reside em Joinville, distante cerca de 180 km de Florianópolis.

O pódio da categoria Elite Feminino foi o mesmo do ano passado, com Fabrícia Ester Stedille e Camila Wessler Elísio nos dois lugares mais altos. A campeã também melhorou sua marca. Em Florianópolis, venceu com o tempo de 36min59, contra 38min20 da prova de Itajaí, em 2025. “Minha estratégia foi fazer a primeira volta em ritmo forte e depois administrar na segunda volta. Com isso, consegui abrir”, disse a campeã, natural de Santa Catarina, que chegou à frente de Camila (37min32) e Simone Nascimento, completou o top 3, com 37min39.

A movimentação começou cedo no Parque Beira-Mar Continental. A partir das 6h, começaram as largadas dos atletas e paratletas para os 5km, 10km e caminhada de 5km, no belo percurso que começava próximo da Ponte Hercílio Luz, local icônico da capital catarinense. “Estamos em clima de Copa do Mundo e podemos dizer que o pontapé inicial do Circuito CAIXA em 2026 foi um sucesso. Estamos muito felizes e motivados para as próximas etapas”, disse Hélio Takai, diretor da HT Sports, organizadora da prova.

A etapa de Florianópolis abriu o calendário de oito provas do Circuito CAIXA em 2026. Da capital de Santa Catarina, a temporada segue para São Bernardo do Campo, atravessa o Nordeste em Maceió, Fortaleza e Natal, volta ao Sudeste em São Paulo e Rio de Janeiro e encerra o calendário em Brasília.

Pegada do Bem — Além de gastar sola de tênis nos percursos de 5km e 10km, muitos participantes do Circuito CAIXA fizeram bem mais que correr até a linha de chegada. O projeto Pegada do Bem — ação social criada há 12 anos pela HT Sports — convidou os atletas catarinenses a doarem pares de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento.

As primeiras 150 pessoas que fizerem a doação ganharam uma meia ou uma pochete de corrida exclusivas da CAIXA. Em 2025, foram mais de 2.500 pares arrecadados e repassados a 14 entidades que atendem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, usando o atletismo como ferramenta de inclusão.





Resultados — Florianópolis

10km Elite Masculino

1º - Lucas Alves Andrade — 30min20

2º - Gabriel Alves Pozzo — 30min43

3º - Izaías Doraci Vidal — 32min20





10km Elite Feminino

1ª - Fabrícia Ester Stedille — 36min59

2ª - Camila Wessler Elísio — 37min32

3ª - Simone Nascimento — 37min39





5km Masculino

1º - Cauã Tarnowsky Petry — 16min18

2º - Felipe Budelon — 16min53

3º - Mikhael Lima de Ramos — 17min02





5km Feminino

1ª - Chay Morais — 19min41

2ª - Mariana da Silva Schiavon — 19min56

3ª - Franciane Madruga de Matos — 19min59





Circuito de Corridas CAIXA — Calendário 2026

14 de junho — Florianópolis (SC) - realizada

28 de junho — São Bernardo do Campo (SP)

6 de setembro — Maceió (AL)

27 de setembro — Fortaleza (CE)

1 de novembro — Natal (RN)

15 de novembro — São Paulo (SP)

22 de novembro — Rio de Janeiro (RJ)

20 de dezembro — Brasília (DF)