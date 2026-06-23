Giannis Antetokounmpo deixa os Bucks e seguirá para o Miami Heat, diz portal

(Foto: Patrick McDermott/Getty Images)

Giannis Antetokounmpo está de saída do Milwaukee Bucks. Segundo o portal ESPN, por meio do jornalista americano Shams Charania, a franquia acertou a transferência do astro grego para o Miami Heat, em uma negociação que promete mudar o equilíbrio de forças da Conferência Leste da NBA.

O acordo prevê o envio de Giannis e Bobby Portis para Miami. Em troca, os Bucks receberão Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, três escolhas de primeira rodada do Draft — incluindo a 13ª escolha deste ano —, uma "pick swap" (direito de trocar escolhas) e uma escolha de segunda rodada.

De acordo com a publicação, a negociação pode ser oficializada a qualquer momento. A movimentação coloca fim a uma longa novela envolvendo o futuro de Antetokounmpo, que vinha sendo alvo de especulações desde a eliminação dos Bucks nos playoffs.

Ainda segundo Charania, a diretoria de Milwaukee já havia decidido negociar seu principal jogador antes do Draft da NBA, cuja primeira rodada acontece nesta terça-feira. Apesar do interesse de diversas equipes da liga, Miami Heat e Boston Celtics foram os únicos times que chegaram às etapas finais das conversas. O Celtics ofereceu Jaylen Brown e duas escolhas de primeira rodada, mas os Bucks preferiram a outra oferta.

A saída marca o fim de uma era em Milwaukee. Escolhido na 15ª posição do Draft de 2013, Giannis disputou 895 partidas pelos Bucks e se tornou um dos maiores ídolos da história da franquia. Em 2021, liderou a equipe à conquista do título da NBA, encerrando um jejum de 50 anos sem troféus.

Globo Esporte