Botafogo-SP inicia projeto de time Feminino de Futebol

Com o objetivo de fomentar a modalidade e expandir a marca, o Botafogo Futebol SA iniciou o projeto para o desenvolvimento de uma equipe feminina de futebol.

O primeiro passo foi dado na última sexta-feira (28), quando Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração da Botafogo Futebol SA, fechou parceria com a WSA (Women’s Soccer Academy), que tem a ex-jogadora e empresária Mariana Balbão como proprietária.

Com o acordo, Mariana exercerá o cargo de coordenadora do time feminino do Tricolor. Assim, ela será a responsável por formar as equipes femininas do Pantera.

“Estamos muito felizes com essa parceria com a WSA. Tínhamos o desejo antigo de montar uma equipe feminina e agora conseguimos. É uma modalidade que está crescendo e ganhando adeptos, apoiadores e fãs”, disse Adalberto Baptista.

“A criação da equipe feminina coincide com a aquisição da área para a construção do nosso Centro de Treinamento, que ficará pronto durante o segundo semestre. O nosso time feminino também terá uma área específica no CT para alojamento, além de utilizar o espaço para treinamentos e jogos”, acrescentou o presidente da Botafogo Futebol SA, referindo-se ao espaço adquirido, que terá quatro campos, sendo dois oficiais, além de alojamentos, academia e toda a estrutura necessária para o desenvolvimento de atletas.

Um dos campos oficiais será um estádio com capacidade para 3.000 torcedores.

Mariana Balbão, que criou a WSA em 2022, também explicou sobre o projeto.

“Vamos começar a trabalhar com as categorias de base, mas o nosso projeto é muito mais amplo e inclui a montagem da equipe principal nos próximos anos. Vamos trabalhar para potencializar e desenvolver a modalidade”, afirmou Mariana.

Com a parceria, o Botafogo já deve disputar a primeira competição em maio, quando ocorrerá o Campeonato Paulista Sub-15.

“No domingo (6), vamos realizar a primeira seletiva para garimpar novas atletas para a formação da equipe”, disse a coordenadora de futebol feminino do Pantera, que já jogou pelo clube em 2012.

Com a criação da equipe feminina, o Botafogo Futebol SA começa a atender as exigências da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que estuda colocar nos regulamentos que todas as agremiações das Séries A, B e C do Brasileiro tenham e fomentem o futebol feminino.

WSA

Fundada em maio de 2022 pela empresária e ex-jogadora Mariana Balbão, a Women’s Soccer Academy é especializada na formação e desenvolvimento de atletas para o futebol feminino.

A WSA tem a missão de fomentar e transformar o esporte para meninas e mulheres, criando oportunidades para que cada atleta alcance seu máximo potencial dentro e fora dos campos.

A WSA, que tem como madrinhas a lateral Tamires, do Corinthians e da seleção brasileira, e a cantora Gabi Fernandes, possui mais de 100 atletas entre 5 e 17 anos.

No ano passado, a categoria Sub-15 chegou às quartas de final do Campeonato Paulista.

BOTAFOGO

Fundado em 1918, o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro.

Atualmente disputa a Série B do Brasileiro e o Paulistão.

Celeiros de campeões, como diz uma estrofe do seu hino, o Pantera revelou jogadores que marcaram história do futebol brasileiro, como Sócrates e seu irmão, Raí, e Zé Mário.

Desde 2018, o Tricolor virou uma SA.

No ano seguinte, surgiu a Arena Nicnet, um espaço dentro do Estádio Santa Cruz, que foi totalmente reformado, para abrigar atrações culturais.

Nos últimos anos, o local foi palco de grandes shows internacionais, como Kiss, Iron Maiden, Guns N’Roses e Rod Stewart. O espaço ainda recebeu o Festival Cabaré em duas oportunidades, o Show Amigos e o Tardezinha.