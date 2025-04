Premier League começa a implementar o impedimento semiautomático

(Foto: Getty Images)





A Premier League anunciou nesta terça-feira que introduzirá a tecnologia do impedimento semiautomático a partir da 32ª rodada, no dia 12 de abril. A ferramenta passou por testes no Campeonato Inglês e funcionou em jogos da Copa da Inglaterra 2024/25 (a partir da quinta fase).

— A tecnologia de impedimento semiautomático automatiza elementos-chave do processo de tomada de decisão de impedimento para dar suporte ao árbitro assistente de vídeo (VAR). Ela fornece um posicionamento mais eficiente da linha de impedimento virtual, usando rastreamento óptico de jogadores, e gera gráficos virtuais para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os fãs — explicou a Premier League, em nota.

A Premier League trabalhou em colaboração com a Professional Game Match Officials Limited, órgão responsável pela arbitragem do futebol inglês, além da companhia Genius Sports, para implementar esse novo sistema de tecnologia.

A introdução do impedimento semiautomático havia sido anunciada pela Premier League em abril do ano passado, para esta temporada 2024/25, mas só agora entrará em vigor. Desde 2023, alguns dirigentes da liga inglesa já se articulavam para implementar mudanças na forma de atuação do árbitro assistente de vídeo (VAR), que foi introduzido no futebol em 2018.

A La Liga, da Espanha, também começou a usar essa tecnologia nesta temporada. O impedimento semiautomático é o mesmo sistema que se popularizou na Copa do Mundo do Catar, em 2022. A tecnologia também foi utilizada na Champions League do mesmo ano, em duas edições da Supercopa Europeia e na Copa do Rei de 2024.

Globo Esporte