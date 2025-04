Fluminense atropela o San José e assume a liderança isolada do Grupo F

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por Redação Blog do Esporte





Em uma noite inspirada no Maracanã, o Fluminense não tomou conhecimento do San José, da Bolívia, e aplicou uma goleada de 5 a 0, assumindo a liderança isolada do Grupo F da Taça Libertadores. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos, viu o Tricolor das Laranjeiras dominar do início ao fim, com destaque para a atuação de Everaldo e Germán Cano, que marcaram dois gols cada. Kevin Serna completou o placar.

Desde o apito inicial, o Fluminense mostrou superioridade técnica e tática. Com um meio-campo criativo e um ataque veloz, o time comandado por Renato Gaúcho não demorou a abrir o placar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Everaldo recebeu na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro Poveda.

O segundo gol veio ainda na primeira etapa, aos 35. Após cruzamento na área, Everaldo mostrou oportunismo e, de voleio, ampliou a vantagem. A torcida presente no Maracanã já celebrava a vitória parcial.

Na volta do intervalo, o Fluminense manteve o ritmo e não deu espaço para o San José esboçar qualquer reação. Aos 10 minutos,, Kevin Serna aproveitou um rebote do goleiro boliviano e marcou o terceiro gol. Ainda houve tempo para mais dois gols do Fluminense. Aos 34 minutos, Germán Cano, que havia entrado no segundo tempo, recebeu um passe açucarado de Nonato e finalizou com categoria. Pouco depois, aos 42, o argentino recebeu um passe de letra de Nonato e, sem goleiro, empurrou a bola para as redes, fechando a goleada.

Com este resultado, o Fluminense chega a seis pontos e se isola na liderança do Grupo F, após duas vitórias em dois jogos. O San José, por sua vez, permanece com um ponto. O próximo compromisso do Fluminense na Libertadores será contra o Unión Española, no Chile, no dia 23 de abril.