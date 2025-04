Vicar abre venda de ingressos para início de nova era da BRB Stock Car, em Interlagos

(Foto: Marcelo Machado de Melo/BRB Stock Car)





A revolução do automobilismo brasileiro está prestes a começar. O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, zona sul de São Paulo (SP), será o palco da histórica estreia da geração de carros SUVs da BRB Stock Car Pro Series, na abertura da temporada 2025. E além da categoria mais importante do Brasil, o circuito de 4.309 metros também receberá as rodadas iniciais dos campeonatos da Stock Light, BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA e Turismo Nacional neste ano. Os ingressos já podem ser adquiridos a partir de R$ 40 no link a seguir.

Os amantes do automobilismo poderão adquirir entradas para os setores de arquibancadas descobertas ou cobertas e lounge em Interlagos. Nas arquibancadas descobertas, os valores partem de R$ 40,00 (meia-entrada) ou R$ 80,00 (inteira).

O fã também pode comprar os ingressos na modalidade Combo Família para arquibancada descoberta, que consiste em quatro entradas individuais a preço promocional, com R$ 240,00 (valor único para o combo).

A opção de compra de um lugar nas arquibancadas cobertas também está aberta, direcionada para a Arquibancada M (posicionada em frente aos boxes 8 ao 23, com vista para a reta principal e início do S do Senna) ou Arquibancada Tribuna (localizada em frente à Torre de Vidro, com vista parcial para o miolo do circuito). Neste setor, o investimento parte de R$ 100,00 (meia-entrada) ou R$ 200 (inteira).

É possível também adquirir as entradas para arquibancadas descobertas no modo Combo Família, com investimento de R$ 480 por quatro entradas, com valor promocional.

Há ainda a versão de ingresso para arquibancada coberta com visitação aos boxes, em cenário que permite ao fã conhecer os carros das principais categorias do automobilismo brasileiro, além de interagir com seu piloto preferido e ganhar brindes exclusivos. Nesta opção, as entradas podem ser adquiridas a partir de R$ 500,00 (meia-entrada).

O público assinante do Paddock Fan, aplicativo exclusivo para os fãs da BRB Stock Car, ainda poderá assistir às corridas de um ângulo único, na arquibancada coberta Pit Stop Paddock Fan, com vista privilegiada para a reta principal, grade de largada e com ampla visibilidade para o pódio, com acesso expresso e atendimento exclusivo. Os ingressos nesta versão estão disponíveis a partir de R$ 150,00 (meia-entrada, sendo R$ 100 referente ao ingresso e R$ 50 a serviços) ou R$ 250,00 (inteira).

Em todas as modalidades de ingressos para arquibancadas, seja descoberta ou coberta, as entradas são válidas para os dois dias de evento (sábado, 3 de maio, e domingo, 4), porém não dão direito a estacionamento gratuito.

Espaço VIP

Para quem não abre mão da exclusividade e serviço de buffet de alimentos e bebidas, a melhor pedida é o Lounge, que permite ao fã um espaço VIP para curtir as corridas do fim de semana de um ponto de vista ímpar e com um cardápio que contempla café da manhã, coquetel e almoço, além de água, refrigerantes e cerveja.

A visitação aos camarotes também faz parte do pacote, que visa deixar o público ainda mais próximo dos grandes ídolos, o que possibilita uma experiência única e imersiva.

O investimento para o Lounge parte de R$ 1.050,00 para um dos dois dias de evento (sábado ou domingo) ou a partir de R$ 1.475,00 para o combo de todo o fim de semana em Interlagos.