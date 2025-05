Osasco enfrenta o Minas nesta terça-feira (15), na abertura da semifinal da Superliga

Osasco São Cristóvão Saúde inicia a semifinal dos playoffs da Superliga 24/25 nesta terça-feira (15). A equipe comandada pelo técnico Luizomar enfrentará a Gerdau Minas a partir das 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Camila Brait, Natália, Tifanny, Valquíria, Giovana e cia. busca a vitória na partida que abre a série melhor de três para construir a oportunidade de garantir a vaga na decisão do campeonato nacional no segundo jogo, dia 21, no ginásio José Liberatti.

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2 e também do canal oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, mas sem imagens (os direitos são reservados ao canal de TV por assinatura - https://www.youtube.com/c/OsascoVoleiTV ). A plataforma de streaming da Volleyball World, a VBTV ( vb.tv ) também transmite a partida do horário osasquense.

Osasco e Minas entram em quadra para o quarto duelo na temporada 2024-2025. Os três confrontos anteriores foram decididos em cinco sets. As mineiras levaram a melhor no turn e returno da Superliga. Os osasquenses conquistaram a vitória no mata-mata. Na semifinal da Copa Brasil, a equipe paulista venceu por 3 a 2 para carimbar o passaporte para a final, na qual bateu o Sesi Bauru para conquistar o tetracampeonato.

“Jogar contra o Minas é sempre difícil, ainda mais em Belo Horizonte, mas nosso tempo tem se mostrado unido e resiliente, com poder de superação. Quando sofremos baixas depois do título da Copa Brasil, por exemplo, Osasco provou que é unido e que todos nós estamos preparados para colaborar. Trabalhamos muito para chegar até aqui e seguimos trabalhando. Estamos confiantes e vamos lutar para dar o nosso melhor em busca da vitória”, afirma Natália.

Osasco carimbou o passaporte para a semifinal para eliminar um rival tradicional. A equipe comandada pelo técnico Luizomar fez um jogo técnico e tático de alto nível para derrotar o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, dia 2 de abril, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com o resultado, Camila Brait, Tifanny, Giovana, Valquíria, Natália e cia. fecharam o playoff das quartas de final com placar de 2 a 0 (na partida primeira, no ginásio José Liberatti, o placar foi 3 a 1 em favor das donas da casa).

Giovana, eleita a melhor na quadra no segundo e decisiva jogo das quartas de final, também ressalta a importância do jogo coletivo osasquense. “Fiquei muito feliz com o troféu VivaVôlei e mais ainda com a vitória que nos deu a classificação para as semifinais. Mas esses prêmios individuais devem valer para toda a equipe, pois ninguém joga sozinho. Eu joguei com o passe na mão no Maracanãzinho e isso favorecendo demais uma levantadora. Então é isso: o mais importante é o grupo”.