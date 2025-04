FPF proíbe a entrada de seis organizadas do Corinthians nos estádios após decisão do MP

(Foto: Marcos Ribolli)





A Federação Paulista de Futebol acatou decisão do Ministério Público que proíbe a entrada de seis torcidas organizadas do Corinthians em estádios paulistas até o fim de 2025.

A punição é baseada em um ofício do Jecrim (Juizado Especial Criminal) depois de incidentes na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, disputada na Neo Química Arena.

O MP concordou com a restrição da entrada de membros das seguintes organizadas: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp.

O controle da entrada desses torcedores será feito por meio de identificação do vestuário, faixas, bandeiras e objetos que façam alusão a qualquer uma das torcidas organizadas vetadas pelo Ministério Público.

A Federação Paulista de Futebol oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado, Ministério Público do Estado de São Paulo, para fins de fiscalização no cumprimento desta portaria, em vigor a partir desta quarta-feira.

Globo Esporte