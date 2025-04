Osasco São Cristóvão Saúde bate o Sesc Flamengo e avança à semifinal da Superliga

(Foto: Hermes de Paula/CRF)





Osasco São Cristóvão Saúde está na semifinal da Superliga 24/25. A equipe comandada pelo técnico Luizomar fez um jogo técnico e tático de alto nível para derrotar o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/21 e 25/23, em 1h41min, na noite desta quarta-feira (2), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com o resultado, Camila Brait, Tifanny, Giovana, Valquíria, Natália e cia. fecha o playoff das quartas de final com placar de 2 a 0 e espera o vencedor do duelo entre Gerdau Minas e Paulistano Barueri.

"Estou muito feliz com a vitória e com o VivaVôlei. Mas esse é um prêmio para toda a equipe, pois joguei com o passe na mão e isso favorecendo. E isso é o importante, o grupo", disse a levantadora Giovana, eleita a melhor em quadra. A líbero e capitã Camila Brait seguiu a mesma linha em sua declaração. "Trabalhamos e esperamos muito para chegar a essa fase e o importante é que vencemos como tempo. Foi assim no primeiro jogo no Liberatti e foi aqui no Maracanãzinho."

O jogo

O início do jogo foi marcado pelo equilíbrio, com as duas vezes se alternando na frente do marcador. Osasco conseguiu abrir vantagem após um ás de Larissa, que saiu do saque no dia 19/15. A partir daí, as comandadas de Luizomar im colocaram seu ritmo. Natália, na largada, marcou 20/16 e Tifanny, com dois pontos seguidos, encaminhou a vitória (23/17), que foi após dois erros seguidos dos flamenguistas: 25/19.

Osasco som sólido no segundo set. Valquíria pontuou direto do saque (15/11) e Giovana, no bloqueio, fez 17/13. Larissa, com mais um ás, levou a vantagem osasquense para seis pontos (20/14). Quando o Flamengo iniciou uma ocorrência, no dia 22/19, Luizomar pediu tempo. Mas quem “colocou água no chope” das cariocas foi Natália, que arrancou com velocidade no 23/20. Tifanny marcou o set point (24/21) e, assim como na parcial inicial, a vitória veio após um erro do adversário: 25/21.

Giovana continuou precisa na variação de jogadas no terceiro set. A levantadora acionou Larissa com velocidade, que fez 15/12 no contra-ataque. Valquíria, em jogo parecido, marcou 18/14. A central voltou a ser efetivada no dia 20/16. Natália explorou o bloqueio (23/18). O set point veio com Larissa, que montou o paredão no dia 24/18. Luizomar ainda precisau gastar seus dois pedidos de tempo após o placar chegar a 24/22. A vitória e a vaga na semifinal vieram com Tifanny: 25/23.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (2), Tifanny (17), Maira (5), Natália (14), Larissa (8), Valquíria (10) e a líbero Camila Brait. Entraram: Polina, Quênia. Técnico: Luizomar Moura.

Jogaram e marcaram para o Sesc Flamengo: Brie (4), Edinara (9), Karina (4), Juliana, Lorena (5), Helena (20) e a líbero Laís. Entraram: Adria (2), Michelle (1), Camila Mesquita, Rose. Técnico: Bernardinho.