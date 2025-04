Eco Run tem etapa especial no Rio de Janeiro com percursos de 5K e 10K

(Foto: Bruno Oliveira/Divulgação)





No dia 27 de abril, o Museu do Amanhã será o ponto de largada de um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo e ambiental do país. Com percursos de 5K e 10K, a etapa promete reunir cerca de 4.000 corredores na Cidade Maravilhosa, em uma experiência que é um esporte, sustentabilidade e consciência ambiental. As inscrições abertas estão no site da prova.

A Eco Run vai além da corrida. É um movimento que transforma o presente para construir um futuro mais sustentável. Cada etapa do circuito é pensada para promover práticas ecológicas dentro e fora das pistas — desde o uso de materiais recicláveis e a neutralização da emissão de carbono até a promoção do descarte correto de resíduos.

Mais do que uma prova, os participantes terão a oportunidade de vivenciar a energia e a beleza do Museu do Amanhã, símbolo da inovação e da sustentabilidade, reforçando o propósito do evento: correr por um amanhã melhor.

Ao longo do ano, a Eco Run seguirá sua jornada pelo Brasil, consolidando-se como um dos principais circuitos esportivos voltados para a conscientização ambiental.

Serviço:

Data: 27 de abril

Local: Museu do Amanhã – Rio de Janeiro

Distâncias: 5K e 10K

Inscrição e informações: https://www.ecorun.com.br/rj-edicaoespecial