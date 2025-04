Pré-treino: liberado para todos? Descubra o que você precisa saber antes de ingerir suplementos

O consumo de suplementos na rotina gera muitas discussões, principalmente nas redes sociais, onde influenciadores e famosos compartilham suas rotinas e recomendam essas substâncias para dar aquele ‘up’ no ânimo e melhorar o desempenho nas atividades físicas. De acordo com a Grand View Research (CAGR), o segmento de pré-treino foi estimado em US$ 20,05 bilhões em 2024, com uma projeção de crescimento para US$ 25,33 bilhões até 2029, representando uma taxa de crescimento anual composta de 4,78%. No entanto, esse aumento na utilização também cria questionamentos sobre sua real necessidade. Será que o é apropriado para qualquer indivíduo? Ele é realmente necessário para iniciantes?

Para esclarecer essas dúvidas, Anderson Téu, professor e personal trainer da Academia Gaviões, rede com funcionamento 24 horas, explica as principais questões sobre o assunto e ajuda você a entender para quem pode ser vantajoso.

Como ele funciona?

“É uma fórmula que combina ingredientes como cafeína, taurina e beta-alanina, entre outros, com o objetivo de otimizar a performance, aumentando a disposição, resistência e foco”, afirma. Alguns produtos disponíveis no mercado chegam a conter até 400mg de cafeína, uma porção bastante alta se comparada a bebidas tradicionais, que oferecem entre 80 e 100mg por xícara de 240 ml. “Atenção à dosagem é importante, passar da recomendação pode provocar ansiedade e insônia”, alerta o especialista.

Além disso, é fundamental tomar cuidado com itens de baixo custo, que podem ser falsificados e apresentar componentes de qualidade duvidosa, comprometendo a saúde do usuário. “Sempre opte por marcas confiáveis e, se possível, consulte um profissional antes de começar a iniciar a utilização”, orienta Anderson.

Todo mundo pode usar?

Embora popular entre atletas e praticantes de musculação, o produto não é indicado para todos. “Para quem está dando os primeiros passos ou realiza exercícios de menor intensidade, seu uso é desnecessário ou até prejudicial. Ele é recomendado para atividades mais intensas, que demandam maior aporte de energia”, destaca. Pessoas com condições como hipertensão ou problemas cardíacos devem ter cautela e buscar orientação médica.

Como utilizar de forma correta?

O ideal é consumi-lo de 30 a 60 minutos antes da atividade, sempre respeitando a dose recomendada. “Comece com quantidades pequenas para avaliar a resposta do seu corpo. Lembre-se: não deve ser usada diariamente, mas apenas nos dias de treinos intensos ou quando o vigor estiver baixo. “Moderação é fundamental para aproveitar seus benefícios sem exageros”, conclui o especialista.