Renato Gaúcho fica por detalhes de voltar ao Fluminense 30 anos após o gol de barriga

(Foto: Aníbal Philot / Agência O Globo)





Renato Gaúcho está muito perto de voltar ao Fluminense 30 anos após o histórico gol de barriga contra o Flamengo, que deu o título carioca ao Flu em 1995, no centenário do rival. Após reunião realizada nesta quarta-feira, um novo encontro está previsto para esta quinta-feira para finalizar os detalhes finais. A contratação do treinador só será dada como certa pelo clube após a assinatura do contrato, mas existe um otimismo entre as partes para um desfecho positivo.

No primeiro contato, o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni se encontraram com Renato, que sinalizou positivamente à proposta do Fluminense. Porém, as partes ainda precisam selar o acordo financeiro para concretizar a negociação. Neste momento, esse "empecilho" é tratado como possível de ser resolvido pelos dois lados, o que deixa o treinador bem perto do clube.

Renato e Fluminense

Como jogador, Renato entrou para a história do Fluminense em 1995 ao desbancar o Flamengo de Romário no ano do centenário rubro-negro. O gol de barriga aconteceu no dia 25 de junho de 1995, no Maracanã, para um público de mais de 120 mil pessoas.

Aos 41 minutos do segundo tempo, aconteceu a cena que imortalizaria Renato no Fluminense. Aílton recebeu pela direita, driblou Charles Guerreiro e soltou uma bomba, cruzada, à meia-altura. Na área, a bola encontrou Renato Gaúcho, que, de barriga empurrou para a rede antes de explodir em comemoração.

Caso contratado, Renato Gaúcho chegaria para a sua sexta passagem como treinador do time das Laranjeiras. A última vez foi na temporada de 2014, quando permaneceu por apenas três meses. Com o clube, ele conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e também foi vice-campeão da Conmebol Libertadores em 2008.

A ideia do Tricolor é ter um profissional já contratado até a partida contra o Bragantino, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. No mais tardar, na segunda rodada da Copa Sul-Americana, contra o San José, no Maracanã, no dia 10 de abril.

A escolha por Renato Gaúcho também passa pela recusa de Gabriel Milito. O técnico ex-Atlético-MG foi procurado anteriormente pela diretoria tricolor, mas alegou "questões familiares" e não aceitou a proposta.

Globo Esporte