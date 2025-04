Dia Mundial da Atividade Física: Sedentarismo cresce e preocupa; especialista indica atividades que podem ser feitas

No Dia Mundial da Atividade Física, comemorado em 6 de abril, chama a atenção os riscos do sedentarismo e a importância de uma rotina ativa para a saúde. Se, no passado, o movimento era essencial para a sobrevivência humana, hoje a modernização e a automação têm reduzido drasticamente a quantidade de esforço físico realizado no dia a dia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Estudos apontam que mais de um quarto da população mundial não atinge os níveis recomendados de atividade física. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que cerca de 47% dos brasileiros estão sedentários; entre os jovens, o número é ainda mais alarmante, chegando a 84%.

Diante desse cenário, profissionais de Educação Física desempenham um papel fundamental na orientação e incentivo à prática regular de exercícios. "Desde os primórdios, o movimento esteve presente na vida dos seres humanos. Ser ativo fisicamente era uma necessidade de sobrevivência", explica Luis Veneziani, professor do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera.

Ele destaca que "as características da vida moderna são extremamente diferentes desse passado. Hoje, a automação e o desenvolvimento tecnológico colocam em risco a integridade física dos humanos, pois a comodidade e a facilidade são predominantes".

Veneziani reforça que as possibilidades de atividades físicas são vastas, indo além da academia tradicional. "Brincadeiras, jogos, dança, esportes individuais e coletivos, esportes adaptados, desenvolvimento de materiais esportivos e eventos de participação e competição são planejados para que as pessoas possam vivenciar experiências transformadoras", pontua.

Adotar uma rotina de exercícios físicos pode ser desafiador, mas Luis Veneziani alerta que a saúde deve ser uma prioridade. "A Educação Física tem se desenvolvido cientificamente e apresenta evidências concretas sobre os benefícios da atividade regular para a saúde e longevidade", reforça.

"Cuidar do corpo é um ato de responsabilidade e autocuidado. Pequenas mudanças diárias podem trazer grandes impactos para a qualidade de vida", finaliza Veneziani.