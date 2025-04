Etapa da WSL em El Salvador começa com brasileiros entre os principais favoritos

(Foto: Aaron Hughes / WSL)





A janela de disputas da quarta etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL) abre nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025, na consagrada onda de Punta Roca, em La Libertad, El Salvador. O Brasil chega forte à competição, com onze surfistas classificados no masculino e presença única no feminino.

Ítalo Ferreira lidera o ranking da temporada e aparece como um dos principais nomes da etapa, após resultados consistentes nas provas anteriores. Outro destaque é Yago Dora, que venceu a última etapa em Peniche e já conhece bem as características da onda salvadorenha, onde foi finalista em 2024. Filipe Toledo, por sua vez, busca repetir o desempenho de 2023, quando venceu em Punta Roca. O atual bicampeão mundial ocupa a nona posição no ranking e pretende avançar para se manter entre os postulantes ao título.

No feminino, Luana Silva será a única brasileira em El Salvador. A jovem surfista assume a responsabilidade de representar o país após o anúncio de afastamento de Tatiana Weston-Webb, que decidiu interromper a temporada para cuidar da saúde mental.

A expectativa é de que a maioria dos atletas escolha a configuração de triquilhas, ou Thruster, para a prova. A onda de Punta Roca exige esse tipo de setup por apresentar uma direita longa e veloz, com seções propícias para manobras de borda e transições rápidas. A combinação entre estabilidade e projeção é essencial nesse tipo de condição. Para saber mais sobre a melhor configuração de quilhas para essa etapa, confira esse artigo sobre configuração de quilhas ideal para Punta Roca.

As baterias de abertura já foram divulgadas. Filipe Toledo encara Ian Gouveia e Alan Cleland, do México. Ítalo Ferreira terá pela frente o australiano George Pittar e o local Bryan Perez. Já Yago Dora enfrenta os havaianos Jackson Bunch e Ian Gentil.

A janela da competição segue até o dia 12 de abril. As chamadas acontecem diariamente às 10h (horário de Brasília), com definição das baterias de acordo com as condições do mar.