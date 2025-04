Ednaldo admite pagar multa para contratar novo técnico da Seleção: "Vamos tratar como investimento"

(Foto: Joilson Marconne / CBF)





O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deu atualizações sobre a busca da entidade por um novo técnico para a Seleção após o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, na tarde desta quarta-feira, no Rio de Janeiro.

O dirigente afirmou que as buscas pelo nome ideal são basicamente tocadas por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas. Assim que um nome for definido, ele entrará em ação.

— Detalhes são com Rodrigo Caetano. Ele está tratando, já tem um nome, outros nomes... Estamos trabalhando, isso tem que ter cuidado muito grande. É preciso entrar em contato com as instituições antes de entrar em contato com cada um deles. Isso é tratamento diretamente com o Rodrigo. Em breve, quando ele decidir, vou sentar para conversar com o presidente que o emprega - afirmou.

Os nomes mais cotados são os de Carlo Ancelotti, que tem cenário viável para assumir a Seleção pelo momento ruim vivido no Real Madrid, e Jorge Jesus, do Al-Hilal, que manifestou o desejo de comandar a Canarinho. Todos os técnicos estão empregados, mas Ednaldo afirma que o pagamento das respectivas multas rescisórias não será problema para a CBF.

— A CBF quer o melhor para a Seleção, e essa questão que tiver nós vamos tratar como um investimento para que nós tenhamos o treinador correto e apropriado para a Seleção - admitiu.

A Seleção está sem treinador desde o fim de março, quando Dorival Júnior foi demitido. Os próximos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias serão no início de junho, contra Equador e Paraguai.

Mais declarações de Ednaldo Rodrigues

Espera por Ancelotti ou Jorge Jesus

— A gente tem feito um trabalho com muita discrição. A gente não torce pelo insucesso de ninguém, cada um tem o seu trabalho. Aquele que for o escolhido será aquele que nós faremos as tratativas pela contratação. O Rodrigo tem mais detalhes porque ele sabe o perfil que buscamos. Estou acompanhando, mas minha parte é mais quando tiver uma definição. Minha parte é com os empregadores desses treinadores.

Quem escolhe o nome: Ednaldo ou Caetano?

— Não é isso... Quem vai conviver diretamente com o treinador para saber as propostas de jogo da Seleção e o que a gente espera é o Rodrigo. Eu vou seguir de acordo com aquilo que ele estiver definindo. A parte mais administrativa, com presidente, é comigo.

Perfil de preferência

— Preferência é o que for para a Seleção, que seja do agrado dos torcedores, da imprensa e dos atletas, principalmente. Tem que ser aquele o perfil de estar à disposição assim em um período que dê para a convocação e possa aplicar os treinamentos.

Globo Esporte