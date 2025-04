Ceni celebra resultado histórico do Bahia na Libertadores e "partida perfeita" contra o Nacional

(Foto: Letícia Martins/EC Bahia)





O Bahia conquistou a primeira vitória na fase de grupos da Libertadores, na noite desta quarta-feira. O Tricolor teve atuação consistente e derrotou o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo F. Erick Pulga balançou a rede no estádio Parque Central.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni comemorou a primeira vitória do Bahia como visitante na Libertadores diante de um time estrangeiro. Também não deixou de ressaltar que o time azul, vermelho e branco saiu de campo sem sofrer gol.

- Importante para a história do clube, o primeiro triunfo fora do país na Libertadores. Não ganhamos de uma equipe qualquer, ganhamos de uma equipe de muita tradição. Não é fácil para ninguém vencer aqui. Um triunfo importante para o Bahia, para quem torce para o Bahia e nos apoia.

"Acho que manter o zero no placar, fora de casa, em Libertadores, é algo para poucos".

Claro que alguns times são mais experientes, que estiveram nos últimos anos. Nós, neste século, estamos pela primeira vez, vamos cometer mais erros. Mas hoje foi uma partida perfeita, temos que comemorar. Passar com zero foi importante".

— Rogério Ceni

O comandante do Bahia também explicou a escalação de David Duarte como titular no sistema defensivo no lugar do argentino Ramos Mingo. O zagueiro deu conta do recado e foi um dos melhores em campo. Já a escolha de Erick no lugar de Caio Alexandre foi por causa do cansaço do titular.

- Nós sabíamos da força do jogo aéreo do Nacional. David é nosso melhor jogador no jogo aéreo. Ele também tem muito boa qualidade técnica, é hora de refletirem e darem apoio aos nossos jogadores. Só conheço gente que melhora com apoio. David para mim foi o melhor jogador em campo hoje. Vocês cobram zagueiro, e nós temos. Temos que oferecer oportunidades. O dinheiro não é infinito - iniciou Ceni.

- Erick começou porque achei Caio um pouco cansado, o departamento me pediu para segurar. Erick também tem uma bola aérea muito boa para a gente, nos fortaleceu, foi o grande pilar de solidez do time para sair com zero no placar - complementou.

Rogério Ceni agora dá uma pausa na Libertadores e volta a olhar para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor encara o Mirassol, às 16h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da competição.

Veja outros trechos da entrevista coletiva

Atuação

- Hoje vencemos por 1 a 0, não sofremos gol no final. A gente se baseia muito pelo que acontece, se o gol não sai no final é o time da raça, que não desiste. Quando sofre o gol no final é o time que não está maduro. São avaliações. Acho que fizemos um bom jogo hoje. A Libertadores traz uma maturidade muito grande para os jogadores. Espero que o Bahia possa jogar mais Libertadores no futuro. Jogar aqui contra um dos grandes do Uruguai e não sofrer gols é muito importante.

Importância do Bahia em sua vida

- Sou apaixonado pelo meu trabalho, me cerco de pessoas boas, que podem acrescentar e confrontar ideias. O Bahia… as pessoas às vezes não entendem, eu trabalho para caramba e tenho um carinho especial porque sei que o Bahia pode fazer coisas grandes com um tempo. Mesmo que não seja no tempo que as pessoas querem. Olha o PSG, até mesmo o próprio City. Precisamos crescer e vai levar tempo, mas vamos tentar nos manter entre os dois primeiros, temos mais quatro rodadas, e os jogos em casa são muito importantes.

Copa do Brasil

- Continua sendo um grande jogo, um grande clássico. O Paysandu tem sua história, já ganhou do Boca na Argentina. Hoje eu até vi o sorteio, depois o Cadu me falou que a gente decide em casa. Mas o jogo ainda está longe, temos muito Campeonato Brasileiro antes. Só vou pensar depois. Como adversário é muito legal, estádio bom para jogar, mas não é o momento de falar sobre isso agora.

Manga

- Um dia triste para todos, Manga jogou aqui no Nacional. Jogou também no Internacional, meu pai era um fã, e eu tenho certeza que ele está muito triste. Meu pai me levou uma vez para assistir a São Paulo e Operário porque ele queria assistir o Manga jogar. Sei que ele ganhou uma Libertadores aqui, vários títulos. Um cara que eu escutei história desde os três anos de idade. Fica meu carinho para a família por esse momento triste.

