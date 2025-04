Mundial de 2029 "começa" nesta terça para os sul-americanos; edição atual distribuirá R$ 5,8 bilhões

(Foto: Octavio Passos - FIFA via Getty Images)





Além do começo da Copa Conmebol Libertadores, esta terça-feira marca o "início" do Mundial de 2029. Os próximos quatro campeões da principal competição da América do Sul têm vaga garantida no maior torneio de clubes do planeta.

Além deles, as duas equipes de melhor classificação dentro do ranking da Conmebol se classificam para o "Super Mundial".

O Mundial é dividido da seguinte forma: 12 vagas para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para a Ásia, quatro para a África, quatro para América do Norte, uma para a Oceania e uma para o país-sede.

Campeões de 2021, 2022, 2023 e 2024, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os brasileiros que disputam o Mundial de Clubes de 2025. Boca Juniors e River Plate completam as vagas sul-americanas por suas respectivas posições no ranking do Conmebol.

Cada clube brasileiro irá receber 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 86 milhões) por participação. O campeão pode faturar até 125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 713 milhões na cotação atual).

A Fifa anunciou que o Mundial de Clubes de 2025 terá uma premiação total de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões). Tal quantia representa a soma dos valores que serão dados aos 32 participantes da competição.

