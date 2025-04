Time mais caro da NBA fica fora dos playoffs: "Não fomos tão bons quanto pensávamos"

(Foto: Getty Images)





O time mais caro da NBA está fora dos playoffs. Com a derrota por 125 a 112 para o Oklahoma City Thunder na quarta-feira, o Phoenix Suns não tem mais chances de ficar entre os 10 primeiros colocados da Conferência Oeste.

Na atual temporada, os Suns gastaram 220,7 milhões de dólares (cerca de R$ 1,2 bilhão) em salários com seu elenco, o mais caro de toda a liga. Além disso, investiu pesado para contratar o técnico Mike Budenholzer, campeão em 2021 com o Milwaukee Bucks.

No elenco, os Suns tinham estrelas como Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, mas o investimento pesado no trio limitou a busca por reforços e a montagem de um elenco mais equilibrado.

- (A eliminação) Dói. Foi difícil, sem dúvidas. Não fomos tão bons quanto pensávamos que seríamos. Temos que aprender com tudo isso. Todos precisam entender o que aconteceu e melhorar para o futuro - disse Budenholzer, após a derrota.

O Phoenix Suns soma 35 vitórias e 45 derrotas, faltando dois jogos para finalizar a temporada regular da NBA. O time está em 11º lugar na Conferência Oeste, sem chances de alcançar o Dallas Mavericks, atual 10º colocado, que tem 38 vitórias.

De acordo com o site "The Athletic", mudanças podem acontecer para a próxima temporada. Durant, principal nome do time, é tido como certo de ser trocado. Budenholzer e o gerente geral do time, James Jones, também estão ameaçados de deixar a franquia.

Globo Esporte