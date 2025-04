SailGP “desembarca” no Rio com exposição de fotos no Shopping Leblon a partir de domingo, dia 6 de abril

(Foto: Divulgação SailGP)





O Shopping Leblon recebe, a partir do dia 6 de abril, a exposição fotográfica Enel Rio Sail Grand Prix, uma mostra imersiva que celebra a chegada do Rolex SailGP Championship ao Brasil. A exibição em um dos pontos mais charmosos da zona sul carioca, com imagens e vídeos exclusivos do SailGP - principal campeonato global de barco à vela, que pela primeira vez aporta no Brasil e na América do Sul - tem início um mês antes do evento esportivo que vai acontecer na cidade. A iniciativa traz cliques surpreendentes que visam convidar o público a conhecer de perto esta que é um das competições mais velozes e emocionantes sobre as águas e que promete impactar o Rio de Janeiro durante a etapa que será realizada nos dias 3 e 4 de maio, na Baía de Guanabara.

Localizada no Piso 1, com visitação gratuita e aberta ao público no horário de funcionamento do shopping - das 10h às 22h -, a exposição apresenta um layout circular, proporcionando uma experiência dinâmica e envolvente para os visitantes. Além de registros impressionantes da competição - que conta com times de 12 países e tem suas etapas sempre realizadas em locais e paisagens icônicas, já tendo passado nesta temporada por cidades como Dubai, Auckland, Sydney, Los Angeles e San Francisco - o espaço também destaca a participação do Mubadala Brazil SailGP Team, estreante equipe brasileira e sul-americana a competir na história do SailGP, sob o comando da capitã bicampeã olímpica e panamericana Martine Grael - a primeira atleta mulher à frente um time no campeonato.

Além das fotografias e vídeos que capturam a velocidade e a emoção das corridas marítimas do SailGP , outro grande atrativo da exposição é a exibição de uma miniatura do barco F50, a embarcação utilizada por todas as equipes da liga internacional. O catamarã de 50 pés é um dos mais avançados tecnologicamente no universo da vela, capaz de atingir velocidades de aproximadamente 100 km/h durante as disputas, o que faz dele um dos veleiros mais rápidos do mundo.

Uma oportunidade imperdível para fãs de esportes, aventura e inovação náutica, a exposição Enel Rio Sail Grand Prix é um convite para os amantes da vela e para o público em geral se aproximarem ainda mais do universo do SailGP e conhecerem de perto e em detalhes a grandiosidade da competição que promete agitar as águas cariocas em maio e marcar para sempre a presença histórica do Brasil no campeonato.

E quem quiser viver a experiência única de assistir ao vivo este esporte recheado de adrenalina, reviravoltas e velocidade, em que o público tem acesso a visão privilegiada e bastante próxima à raia em que toda a emoção acontece, o Enel Rio Sail Grand Prix está com ingressos - em quantidade limitada - à venda, que podem ser adquiridos por meio da plataforma Eventim, com valores a partir de R$313 - acesse aqui.

Ao todo, os países que participam da temporada 2025 do SailGP são Brasil, Austrália, Canadá, Grã Bretanha, França, Alemanha, Nova Zelândia, Itália, Dinamarca, Espanha, Suíça e Estados Unidos. E, além das cidades já mencionadas, após a próxima parada no Rio de Janeiro a edição 2025 do Rolex SailGP Championship passará ainda por locais como Nova York, Portsmouth, Sassnitz, Saint-Tropez, Geneva, Andalucía-Cádiz e Abu Dhabi.

Além da Enel, que nomeia o evento, a etapa do SailGP no Rio de Janeiro conta ainda com a parceria da TIM e das prefeituras do Rio e de Niterói, e tem realização da IMM e da CBVela. O Enel Rio Sail Grand Prix é incentivado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e recebe também o suporte do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), da Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, e da Força Aérea Brasileira, através do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Para mais informações sobre o Enel Rio Sail Grand Prix, tipos de ingressos e pacotes promocionais, acesse o site oficial do evento.

Serviço:

Local: Shopping Leblon - Piso 1, Rio de Janeiro

Data: De 6 de abril a 4 de maio

Horário: 10h às 22h

Entrada gratuita