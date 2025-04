Chefe do FBI visita presidente da Fifa para tratar de segurança da Copa de 2026

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se reuniu nesta quinta-feira com o diretor do FBI, Kash Patel, e com a Procuradora-Geral dos EUA, Pamela Bondi, no escritório da Fifa em Miami para discutir aspectos de segurança da Copa do Mundo de 2026. Infantino e Patel registraram a visita em suas redes sociais.

– Um grande agradecimento à Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, e ao Diretor do FBI, Kash Patel pelo excelente espírito colaborativo demonstrado na reunião. Estamos todos ansiosos para trabalhar juntos para garantir que os Estados Unidos recebam o mundo em 2025 e 2026 para uma celebração global do futebol em paz e felicidade – afirmou Infantino, citando também o Mundial de Clubes que será disputado no país a partir de junho.

– O FBI tem orgulho de trabalhar com a FIFA para garantir a segurança global para a próxima Copa do Mundo de 2026 nos EUA – devolveu Patel.

O encontro também é simbólico: 10 anos atrás, o FBI comandou uma grande investigação de corrupção que colocou na prisão uma série de dirigentes ligados à Fifa, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marin. O evento derrubou a cúpula da entidade, na época presidida por Joseph Blatter.

A próxima Copa será sediada nos EUA, no México e no Canadá entre 11 de junho e 19 de julho do ano que vem.

Globo Esporte