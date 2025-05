Taça da Favelas: veja os primeiros classificados à série A

O último final de semana, dias 12 e 13 de abril, agitou não só o campo do Clube Recreativo CERET, na zona leste da capital, mas também a tabela da Taça das Favelas São Paulo série B 2025. Na disputa pela classificação do campeonato organizado pela Central única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela, algumas equipes tiveram cem por cento de aproveitamento e já garantiram seus lugares na série A.

Na categoria masculina, Complexo Parque Fernanda, Complexo Estrela do Camélia, Favela Jd Robru e Complexo Oratório II venceram dois jogos e carimbaram o passaporte para a série de elite da Taça. Destaque para o Estrela do Camélia que chega com um ataque poderoso. A equipe marcou sete gols em dois jogos, 3x0 sobre o Jd Colonial e 4x1 em cima do Vila Moreira.

Do lado feminino, Michihisa Murata e Complexo Perus foram a nove pontos, ficando em primeiro lugar em seus respectivos grupos. Os placares refletem o quanto ambas equipes bagunçaram a zaga adversária. O Complexo Perus fez 3x0 sobre Vila Clara, 3x1 na Favela Sete Campos e 4x0 sobre a Favela Rubilene. Enquanto Michihisa Murata marcou 6x0 no Boca do Lixo, 5x0 no Vila Nhocuné e 12x0 na Favela Santa Margarida.

“Temos algumas favelas que fizeram jogos implacáveis e já conseguiram vaga na série A. Mas a maioria dos grupos estão embolados e a classificação será decidida na última rodada”, disse Dedé, coordenador de esportes da CUFA.

O último dia de jogos será em 26 de abril, sábado, no campo do CERET, a partir das 8h. Assim, a tabela final será definida e reveladas todas as favelas classificadas: 15 masculinas e 7 femininas.

Confira os resultados do fim de semana:

12/04 - sábado





Masculino

Figueira Grande 1x2 Morro da Fé

Jd Laranjeiras 0x2 Santa Etelvina III

Cinga Pura 0x3 Favela Guarani

Jd Alto Alegre 1x2 Jd Lapenna

Zaki Narchi 1x2 Pq Fernanda

Vila Moreira 1x4 Estrela do Camélia

Favela do Band 1x2 Jd Robru

Oratório II 1x0 Cohab Juscelino





13/04 - domingo

Masculino

Favela Rubilene 3x1 Favela da Maloka

Favela do Mutirão 0x0 Pq Regina

Pq Agreste 2x2 Jd São Carlos

Feminino

Vila Margarida 0x12 Michihisa Murata

Vila Nhocuné 2x0 Boca do Lixo

Complexo Perus 4x0 Vila Rubilene

Vila Clara 0x4 Sete Campos

Favela Guarani 1x3 Jd Miragaia