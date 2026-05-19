City empata com o Bournemouth, e Arsenal é campeão da Premier League

Demorou, mas o Arsenal voltou a ganhar a Premier League — estava há mais de duas décadas sem conseguir isso. Vice nas últimas três temporadas, o time de Londres conquistou o título do Campeonato Inglês 2025/26 nesta terça-feira, sem entrar em campo. Como o Manchester City empatou com o Bournemouth em 1 a 1, no estádio Vitality, o Arsenal não pode ser ultrapassado na última rodada. O gol do Bournemouth foi marcado pelo meia Kroupi, aos 38 minutos do primeiro tempo, e o centroavante Haaland empatou para o City nos acréscimos.

O último título do Arsenal no Campeonato Inglês havia sido há 22 anos, na temporada 2003/04, quando o time de Londres foi campeão invicto. Aquela geração ganhou a alcunha de "The Invincibles" (Os Invencíveis). A campanha em 2025/26 teve até o momento 25 vitórias, setes empates e cinco derrotas em 37 rodadas, com 69 gols pró e 26 contra. O Arsenal soma agora 14 troféus de campeão inglês.

O Arsenal também está na briga pelo título da Champions League desta temporada. O time inglês, que chegou invicto à final, irá enfrentar na decisão o Paris Saint-Germain, na Arena Puskás, em Budapeste, no dia 30 de maio. O Arsenal nunca conquistou a Liga dos Campeões.

Com esse resultado, o Bournemouth chegou a 56 pontos na tabela da Premier League. São três a menos do que o Liverpool, quinto colocado, e primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima Champions League. Ou seja: o Bournemouth ainda tem chance de garantir vaga na Liga dos Campeões, mas ficou muito difícil. O time de Rayan e Evanilson precisa vencer seu último jogo no campeonato, e o Liverpool tem que perder para o Brentford, em Anfield. Além disso, existe uma diferença de saldo de gols de 6 entre eles.

O Bournemouth fecha a sua campanha na Premier League no próximo domingo, contra o Nottingham Forest, no City Ground. O Manchester City entra em campo no mesmo dia para enfrentar no Aston Villa, no Etihad. O agora campeão Arsenal visita o Crystal Palace, no Selhurst Park. Confira aqui a tabela do Campeonato Inglês.

Globo Esporte