Uefa bane do futebol técnico de time feminino tcheco que filmou secretamente jogadoras nos vestiários

(Foto: Reprodução / FC Slovácko)

A Uefa decidiu nesta terça-feira banir do futebol europeu o técnico tcheco Petr Vlachovsky, de 42 anos, por assédio sexual contra jogadoras do Slovácko, time que ele treinava na primeira divisão do país. Por quatro anos, Vlachovsky gravou secretamente atletas da equipe nos vestiários. Segundo a investigação, 14 jogadoras foram filmadas com uma microcâmera escondida em uma mochila, a mais nova delas com 17 anos à época do crime.

As gravações feitas por Vlachovsky foram descobertas em 2023, e o treinador chegou a ser preso em setembro daquele ano. As atletas só descobriram que tinham sido filmadas em banheiros e vestiários após a polícia encontrar o conteúdo.

Vlachovsky foi julgado sem audiência pública em maio de 2025, e embora condenado, não chegou a ser preso. O agora ex-técnico recebeu uma sentença de um ano de prisão com suspensão imediata. Esportivaiente, Vlachovsky ficou proibido de dirigir qualquer equipe no país por cinco anos, sem restrições legais que o impedissem de trabalhar fora do país. A sentença não permitia recurso.

— Algumas das minhas colegas de equipe começaram a se preocupar que alguém as estivesse observando, até mesmo pela janela. Elas tiveram dificuldade para dormir, algumas meninas chegaram a vomitar. (A pena) É um deboche, todos nós sentimos o mesmo. Mas o investigador me avisou de antemão que não deveríamos esperar nada de especial devido às leis checas, porque pornografia infantil ou abuso sexual não são classificados como crimes graves — disse Kristyna Janku, jogadora do Slovacko, ao jornal tcheco "Seznam Zpravy", na época da condenação.

Vlachovsky trabalhava no Slovácko desde 2018 e passou por diferentes cargos técnicos e categorias. Ele já foi eleito o melhor técnico de futebol feminino da República Tcheca e comandou a seleção feminina sub-19 do país.

Após o julgamento, as vítimas se uniram à CAFH, associação de jogadores profissionais da República Tcheca, para tentar reverter o caso através da Federação Tcheca de Futebol. O grupo de atletas também buscou o apoio do sindicato mundial de jogadores (FifPro), em busca de uma punição mais pesada, que fosse além das fronteiras do país.

Punido pela Uefa, Vlachovsky não poderá nunca mais trabalhar com futebol em todos os 53 países filiados à entidade. De acordo com a imprensa europeia, a Uefa agora levará a sentença à Fifa para que o órgão torne a punição global.

"O Fifpro saúda a decisão da Uefa de impor um banimento vitalício de todas as atividades relacionadas ao futebol para o antigo treinador do time feminino do FC Slovacko Petr Vlachovsky. Essa medida envia uma mensagem forte e necessária de que comportamentos abusivos e inapropriados não têm lugar no futebol, e de que resguardar o bem-estar das jogadoras deve ser uma prioridade em qualquer nível do jogo", declarou o Fifpro em um comunicado oficial.

Globo Esporte