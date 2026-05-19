Pra quem joga, torce e sente: Centauro lança filme que traduz a alma do futebol brasileiro

O futebol no Brasil nunca coube apenas nos 90 minutos de uma partida. Ele começa muito antes do apito inicial, atravessa a rotina e segue vivo muito depois do fim do jogo. Está na pelada entre amigos, na discussão sobre escalação, na superstição da torcida e em cada memória que transforma o esporte em uma paixão nacional. (https://youtu.be/KonoOQ6U_Dw?si=KD9pfc8vlQk3q1ur)

É a partir dessa conexão genuína que a Centauro apresenta seu novo filme de Copa, já disponível nos canais da marca. Com humor, nostalgia e muita emoção, o vídeo presta uma homenagem ao jeito único e apaixonado com que os brasileiros vivem o futebol dentro e fora das quatro linhas.

A produção reúne os embaixadores da marca Denilson, Milene Domingues, Negrete e João Pedro Sgarbi, além do Movimento Verde e Amarelo e dos influenciadores Frajola, Tulinho e Gandula. Juntos, eles dão vida a cenas que misturam referências icônicas do esporte com situações divertidas do cotidiano, traduzindo toda a irreverência e a paixão que fazem parte da cultura futebolística do país.

Entre os destaques, Negrete aparece vestindo uma camisa da Argentina e é imediatamente confrontado por Denilson. Milene Domingues relembra suas famosas embaixadinhas, enquanto Denilson revive, em tom bem-humorado, um dos momentos mais marcantes de sua carreira: os dribles da Copa do Mundo de 2002, eternizados pela perseguição dos jogadores turcos.

É dentro da loja, no entanto, que a mensagem da campanha ganha ainda mais força. O ambiente da Centauro se transforma em campo, arquibancada e ponto de encontro. Entre prateleiras e corredores, Frajola, Tulinho e Gandula jogam bola, interagem e se divertem como se o jogo nunca terminasse.

A proposta é clara: na Centauro, o futebol não é apenas comprado, é vivido.

“O futebol, para a gente, não é só uma categoria, é uma paixão que guia decisões todos os dias. Esse filme nasce justamente da vontade de traduzir o que o brasileiro sente quando vive o jogo, seja jogando, torcendo ou simplesmente respirando futebol. Mais do que contar uma história, retratamos que a Centauro é esse lugar onde o futebol acontece de verdade, sem interrupção. A casa do futebol.”, afirma Luiz Filippe Nunes, gerente executivo de marketing da Centauro.

Com a campanha, a marca reforça sua ambição de consolidar-se como o principal destino para quem vive o futebol em todas as suas dimensões. Um espaço onde performance, estilo, cultura e emoção se encontram para representar tudo o que o esporte significa.

Pra quem joga. Pra quem torce. Pra quem sente. Desde sempre.

É com essa assinatura que a Centauro encerra o filme e resume sua relação com o futebol: uma conexão construída na prática, na arquibancada e, sobretudo, no coração de quem nunca deixou de viver o jogo.





Ficha técnica

PRODUTORA - Labof Films

PLANEJAMENTO - Bruno Bernardo

CRIAÇÃO - Fernando Pavan

PRODUTOR EXECUTIVO - Vitor Faria

DIREÇÃO - Beatriz Garbin

ATENDIMENTO: Lukas Carmona, Giovanna Campanharo, Dora Barone e Sophia Paro

FOTOGRAFIA - Guilherme Fernandes e Felipe Correia

PRODUÇÃO - Giovanna Preciso

SET DESIGN - Ana Belle

STYLING - Roberta Pupo

BEAUTY - Zilmara Silva

CASTING - Manu Menezes

GERENTE DE MARKETING - Luiz Filippe Nunes