Clube é expulso dos playoffs de acesso à Premier League por espionagem

A Comissão Disciplinar da EFL (entidade que rege a segunda divisão do futebol inglês) expulsou o Southampton dos playoffs de acesso à Premier League por um caso de espionagem. O clube venceu as semifinais e tinha se classificado para a decisão em Wembley contra o Hull City, em jogo único por uma vaga na primeira divisão.

No entanto, o vazamento de uma fotografia de William Salt — membro da comissão técnica da equipe — filmando o treinamento do Middlesbrough (rival na semifinal), passou a circular na mídia britânica. O caso foi levado à EFL, que decidiu pela exclusão do Southampton. Veja o comunicado da entidade abaixo:

"Uma Comissão Disciplinar Independente expulsou hoje o Southampton dos playoffs da Championship após o clube admitir múltiplas violações dos regulamentos da EFL relacionadas à filmagem não autorizada dos treinos de outros clubes.

Além disso, o clube recebeu uma dedução de quatro pontos, que será aplicada à tabela da Championship da temporada 2026-27.

O Middlesbrough está reintegrado aos playoffs de 2026 e avançará para a final contra o Hull City. A final permanece agendada para sábado, 23 de maio, com o horário de início a ser confirmado"

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Middlesbrough afirmou "acolher com satisfação" a decisão da EFL e que acredita que ela "envia uma mensagem clara para o futuro do esporte no que diz respeito à integridade desportiva e ao comportamento". Sabendo da possibilidade da exclusão do Southampton, o clube não deu férias ao elenco e manteve a preparação mesmo após ser eliminado em campo.

No próximo sábado, Hull City e Middlesbrough decidem a última vaga na próxima temporada da Premier League. O Coventry City e o Ipswich Town conquistaram acesso direto. A decisão em Wembley marcará um retorno após uma década distante da Premier League: Hull e Middlesbrough caíram juntos para a segunda divisão na temporada 2016/17, e desde então nunca mais retornaram.

Globo Esporte