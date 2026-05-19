Mercedes levará primeira grande atualização do carro para GP do Canadá

(Foto: Sam Navarro-Imagn Images via Reuters)

Após mais uma semana de pausa, a Mercedes chega ao Circuito Gilles Villeneuve com quatro vitórias em todas as quatro corridas já realizadas até aqui. Porém, ciente de que rivais como Ferrari, McLaren e até a Red Bull estão mais próximas. Por isso, o time antecipou que trará ao GP do Canadá, neste fim de semana, a primeira grande atualização de seu carro desta temporada.

- Partimos para o Canadá prontos para retomar o ritmo normal das corridas. Nossos adversários deram um passo à frente em Miami e precisamos reagir; sete corridas em dez finais de semana antes das férias de verão são uma boa oportunidade para fazer isso e ganhar impulso. Levaremos nosso primeiro pacote de atualizações do ano para Montreal, mas sabemos que o desempenho só vale quando é comprovado na pista - disse o chefe, Toto Wolff.

A equipe é líder do campeonato de construtores e também de pilotos, dominando todas as provas já realizadas até aqui: George Russell ganhou na abertura do Mundial, no GP da Austrália. De lá pra cá, Andrea Kimi Antonelli manteve a Mercedes na frente vencendo na China, Japão e Miami.

A conquista em Miami, porém, sucedeu uma pausa de quatro semanas sem corridas. Como a F1 não realizou os GPs do Bahrein e Arábia Saudita por consequência dos conflitos armados no Oriente Médio, as equipes do grid tiveram um tempo extra para recalcular rota e se prepararem para o resto do campeonato - além de colocarem em prática as mudanças no regulamento dos motores.

Com isso, equipes como McLaren, Ferrari e Red Bull conseguiram reduzir a diferença em solo americano. Para Toto Wolff, a equipe precisa evoluir e manter o equilíbrio se quiser manter o status de líder do campeonato.

- Apesar de já estarmos em meados de maio, disputamos apenas quatro corridas nesta temporada. Temos um longo ano pela frente. E embora este seja um fim de semana importante, ele não decidirá nada; manteremos o equilíbrio, continuaremos aprendendo e daremos o nosso melhor a cada fim de semana. Não vamos nos empolgar demais quando tivermos sucesso, nem nos abater nos momentos difíceis; isso vale tanto para nossos pilotos quanto para o resto da equipe - completou Wolff.

McLaren volta a trazer novidades

Terceira colocada no campeonato de construtores deste ano, a McLaren surpreendeu ao desafiar a Mercedes durante o GP de Miami. Na ocasião, a equipe inglesa promoveu uma série de mudanças no carro, com atualizações nas duas extremidades do carro, na asa traseira, assoalho e sidepods.

As alterações deram resultado. Na corrida sprint, Lando Norris e Oscar Piastri ficaram com as duas primeiras colocações e cravaram uma dobradinha para a McLaren. Ambos voltaram ao pódio na corrida principal, mas ficaram atrás da Mercedes de Kimi Antonelli.

Para a corrida deste fim de semana no circuito Gilles Villeneuve, a McLaren anunciou que vai seguir o planejamento após o GP de Miami e levar mais atualizações para o carro. De acordo com o time inglês, o MCL40 terá novidades no assoalho, chassi, nas duas asas (dianteira e traseira), no halo, santantônio e na carroceria.

O GP do Canadá sucederá mais uma semana de intervalo antes do início da temporada europeia da F1 2026, previsto para o GP de Mônaco em 7 de junho: Barcelona, Áustria, Inglaterra, Bélgica e Hungria serão os próximos destinos dos pilotos antes das férias de verão no hemisfério norte, que termina no fim de agosto.

Globo Esporte