Após estreia histórica, Rio de Janeiro segue no calendário do SailGP em 2027





O SailGP confirmou oficialmente o retorno do Rio de Janeiro ao calendário da temporada 2027 da liga, reforçando o Brasil como um dos mercados prioritários para a expansão global da competição após o sucesso da estreia da categoria na América do Sul neste ano. Marcado para os dias 9 e 10 de outubro, o Enel Rio Sail Grand Prix será novamente a única etapa sul-americana do campeonato e integrará a reta final da temporada, em um momento decisivo da disputa pelo título mundial.

A realização do SailGP no Rio de Janeiro representa mais um passo da estratégia internacional de crescimento da liga, que vem ampliando sua presença em mercados considerados estratégicos ao redor do mundo. Com uma proposta que une esporte, tecnologia e entretenimento, a competição busca aproximar novos públicos da vela e transformar a experiência do espectador dentro e fora da água.

Disputada pela primeira vez na Baía de Guanabara em 2026, a etapa brasileira marcou não apenas a chegada do SailGP à América do Sul, mas também o primeiro contato do Mubadala Brazil SailGP Team com a torcida brasileira dentro da competição. A estreia no Rio reuniu grandes nomes da vela mundial, forte presença de público e ampla repercussão internacional, consolidando a cidade como uma das sedes mais emblemáticas do calendário.

“Trazer o SailGP de volta ao Rio em 2027 confirma que o Brasil entregou um evento à altura de uma das maiores propriedades de esporte e entretenimento do mundo. O sucesso dessa edição de estreia demonstrou não apenas a força do Rio como palco global para grandes eventos esportivos, mas também o enorme potencial de conexão entre o público brasileiro e uma plataforma inovadora, sustentável e que representa o futuro do esporte”, afirmou Alan Adler, CEO da IMM Esporte e Entretenimento.

A confirmação da etapa brasileira faz parte do anúncio oficial do calendário completo da temporada 2027 do Rolex SailGP Championship, divulgado nesta quarta-feira (20) pela organização global da liga. A próxima temporada será a maior da história do SailGP até aqui, com 13 etapas realizadas entre Ásia, Oceania, Europa, América do Norte, América do Sul e Oriente Médio.

A temporada terá início nos dias 16 e 17 de janeiro, em Hong Kong, uma das novas sedes da competição e marco da expansão do SailGP no mercado asiático. Na sequência, a liga passa por Perth, San Francisco, Bermudas, Halifax, Nova Iorque, Portsmouth, Sassnitz, Valência e Roma, antes de chegar ao Rio de Janeiro e depois seguir para Dubai. A sede da grande final da temporada ainda será anunciada.

Segundo o CEO e cofundador do SailGP, Sir Russell Coutts, o calendário de 2027 representa um novo momento de consolidação internacional da liga.

“A temporada 2027 representa um grande avanço para o SailGP e reflete tanto a escala da nossa ambição quanto a demanda que estamos vendo globalmente de cidades e parceiros que querem fazer parte do campeonato. De novos mercados como Hong Kong e Roma ao retorno de sedes já tradicionais para a liga, este é o calendário global mais completo que já construímos até aqui”, afirmou Coutts.

A temporada 2027 também reforça o movimento do SailGP em direção a parcerias de longo prazo com cidades-sede estratégicas ao redor do mundo, ampliando a consistência do calendário e fortalecendo a conexão da liga com fãs, parceiros e mercados locais. Com etapas realizadas em alguns dos cenários costeiros mais emblemáticos do planeta, o campeonato combina regatas em formato stadium racing com experiências premium de esporte e entretenimento, impulsionado pelo crescimento global da audiência, expansão comercial e fortalecimento da presença internacional da competição.

Os ingressos para o Enel Rio Sail Grand Prix 2027 devem começar a ser vendidos ainda este ano. Mais informações sobre a etapa brasileira e acesso prioritário à pré-venda estarão disponíveis neste link. Datas e locais do calendário da temporada 2027 seguem sujeitos a alterações.

Calendário da Temporada 2027 - Rolex SailGP Championship

16 e 17 de janeiro – Hong Kong Sail Grand Prix

13 e 14 de fevereiro – Australia Sail Grand Prix | Perth

3 e 4 de abril – San Francisco Sail Grand Prix

1 e 2 de maio – Apex Group Bermuda Sail Grand Prix

15 e 16 de maio – Canada Sail Grand Prix | Halifax

5 e 6 de junho – New York Sail Grand Prix

24 e 25 de julho – Emirates Great Britain Sail Grand Prix

14 e 15 de agosto – Germany Sail Grand Prix | Sassnitz

4 e 5 de setembro – Spain Sail Grand Prix | Valencia

11 e 12 de setembro – Italy Sail Grand Prix

9 e 10 de outubro – Enel Rio Sail Grand Prix

20 e 21 de novembro – Emirates Dubai Sail Grand Prix, apresentado por DP World

Novembro / Dezembro (a confirmar) – Grande Final da Temporada 2027 do Rolex SailGP Championship