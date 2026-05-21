Invicto com a camisa do XV de Piracicaba, Thales Oleques valoriza liderança na Série D e busca classificação antecipada

(Foto: Marina Karsten/XV de Piracicaba)

O Primavera foi uma das surpresas positivas no último Campeonato Paulista e teve no lateral Thales Oleques um dos seus destaques. Ele jogou em todas as partidas da equipe na competição demonstrando versatilidade ao atuar tanto do lado direito, como do lado esquerdo. Pelo bom desempenho, Thales Oleques foi contratado por outra equipe de São Paulo: o XV de Piracicaba.

Mais uma vez, Thales vem escrevendo uma trajetória positiva no futebol paulista. Até então são seis jogos pelo alvinegro de Piracicaba com três vitórias e três empates. Com este desempenho, o lateral tem ajudado o XV a ser líder isolado do grupo 14 da Série D com 15 pontos. “Muito feliz pelo momento que vivo no XV de Piracicaba. A comissão técnica já tinha uma base da boa campanha da equipe na Série A-2. O trabalho vem sendo muito bem feito. Cheguei para agregar dentro e fora de campo, passando toda minha experiência. Vejo todos os envolvidos no clube muito comprometidos e com prazer de trabalhar. Isso tem sido um diferencial para a nossa invencibilidade e liderança na Série D”, explicou Thales Oleques.

No próximo sábado, o XV de Piracicaba volta a campo pela Série D em duelo fora de casa, às 19h, diante do Velo Clube. Mesmo se for derrotado, o Nhô Quim seguirá como primeiro colocado da chave. Thales Oleques projetou o confronto estadual. “O nosso time não olha adversário e local da partida. Sempre entramos em campo procurando fazer o nosso melhor em prol do objetivo do clube. Por isso, lutaremos por mais três pontos que garantirão, com duas rodadas de antecedência, a nossa classificação. Estamos sempre conversando entre os atletas e sabemos que existem muitos times na Série D. Porém, o XV não pode ser só mais um time e sim: o time”, finalizou.

AV Assessoria