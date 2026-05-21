Circuito de Corridas CAIXA abre temporada 2026 dia 14 de junho

(Foto: Fernanda Paradizo / HT Sports)





A temporada 2026 do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series tem calendário definido. Serão oito provas em diferentes regiões do país e a primeira etapa será dia 14 de junho, em Florianópolis.

Considerada a mais tradicional série de corridas de rua nacional, a iniciativa segue em sua missão de engajar os brasileiros na jornada por mais saúde e qualidade de vida por meio do esporte.

As inscrições para as primeiras etapas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series estão abertas e podem ser feitas on-line. Basta acessar o site www.circuitocaixa.com para obter todas as informações.

Após a abertura da temporada 2026 em Floripa, Santa Catarina, a caravana do Circuito Caixa pega a estrada e segue para o estado de São Paulo, onde, dia 28 de junho, realiza a segunda etapa em São Bernardo do Campo-SP.

Pegada do Bem

Além do incentivo à saúde e qualidade de vida por meio da corrida, o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series tem outra marca registrada. Trata-se do projeto Pegada do Bem. A ação social, criada há 12 anos pela HT Sports, tem como objetivo arrecadar tênis de corrida por meio da doação dos participantes das provas espalhadas pelo país.

Os atletas tiveram um incentivo a mais na temporada passada. Quem doou de um par de tênis em bom estado, durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganhou uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. A expectativa é que essa promoção seja mantida neste ano.

Em 2025, foram arrecadados mais de 2.500 pares de tênis, entregues a 14 entidades locais que atendem crianças e jovens em vulnerabilidade e usam o atletismo como ferramenta de inclusão.

Tradição

Criado em 2004, o Circuito CAIXA recebeu mais de 370 mil pessoas em 168 provas pelo Brasil até 2025 (considerando a interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia). “A participação massiva de pessoas de diferentes idades e históricos em relação ao esporte reafirma a força do Circuito CAIXA como ferramenta de inclusão por meio da atividade física. É uma honra ver como a CAIXA e o Governo Federal apoiam o Esporte Brasileiro. Da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports.

Circuito de Corridas CAIXA — Calendário 2026

14 de junho — Florianópolis (SC)

28 de junho — São Bernardo do Campo (SP)