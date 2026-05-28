Paresp 2026: Franca, Matão, Monte Alto, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Votuporanga vencem a 2ª seletiva dos Jogos Paralímpicos do Estado

(Foto: Alessandra Cabral/CPB)





A segunda seletiva dos Jogos Paralímpicos do estado de São Paulo, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, contemplou competições de atletismo e natação, envolvendo a quinta e a sexta regiões esportivas. As provas de natação ocorreram no último domingo (24), com Ribeirão Preto (categoria feminina) e Franca (categoria masculina), vencendo na 5ª região e Votuporanga na 6ª região nas duas categorias.

Já as provas de atletismo foram realizadas na última segunda-feira (26) com Monte Alto (categoria feminina) e Matão (categoria masculina) vencendo na 5ª região e São José do Rio Preto ganhando as duas categorias da 6ª região.

"Parabenizo os municípios vencedores e também os atletas do Time São Paulo pelo ótimo desempenho, muito orgulhoso em ver como o Paresp é resultado do nosso trabalho de difusão do paradesporto em São Paulo”, celebrou Marcos da Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A atleta Giovanna Lima ganhou três medalhas de ouro: duas nas provas de 100 e 400m da petra na classe T72, para atletas com severo comprometimento de coordenação motora, e uma no lançamento de club, na classe F31, para atletas com paralisia cerebral.

Jason Palácio ganhou ouro no lançamento de club na classe F31 e prata na prova de 100m da petra na classe T71, para atletas de pista com severo comprometimento de coordenação motora.

Zileide Cassiano foi ouro no salto em distância na classe T20, para atletas de pista com deficiência intelectual. Medalhista paralímpica, ela compartilhou o que sentiu após a conquista do Paresp.

“Estou muito feliz por vencer representando Ribeirão Preto. O Paresp foi uma ótima oportunidade para medir o meu nível antes de uma importante competição nacional que está chegando e achei muito gratificante interagir com atletas mais novas que disseram estar felizes por competir comigo”, disse.

O Time São Paulo é um programa de fomento ao paradesporto idealizado pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro.

A temporada 2026 do Paresp já é a recordista de municípios (87) e atletas (2.146) inscritos. São cinco modalidades na programação, desmembradas em cinco etapas regionais. A terceira e a quarta etapa, que estão por vir, reúnem participantes do atletismo e da natação. Já a quinta, em julho, é dedicada exclusivamente para atletas do halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas e vôlei sentado. Em agosto, os atletas com os melhores índices nas regionais de atletismo e natação se encontram na Final Estadual.

Confira o calendário do Paresp 2026:

3ª etapa (atletismo e natação) - 3 a 5 de julho

4ª etapa (atletismo e natação) - 10 a 12 de julho

5ª etapa (halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas e vôlei sentado) - 25 a 27 de julho

Final Estadual (atletismo e natação) - 21 a 23 de agosto