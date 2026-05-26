Luisa Stefani é bicampeã no WTA de Estrasburgo, levanta seu 15º título na carreira e segue para Roland Garros
|(Foto: WTA/@wta_strasbourg)
Luisa Stefani, atual número nove do mundo, e Gabriela Dabrowski conquistaram, neste sábado (23), o título do WTA 500 de Estrasburgo, na França, evento sobre o piso de saibro e jogado antes de Roland Garros. A dupla derrotou a parceria da norueguesa Ulrike Eikeri e da norte-americana Quinn Gleason por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 6/4.
Stefani ergue seu 15º título na carreira onde tem 25 finais de WTA. É a primeira vez que ela repete uma conquista em um torneio, ou seja, é bicampeã. Em 2025 havia ganho no torneio ao lado da húngara Timea Babos.
A conquista é a quarta ao lado de Gabriela Dabrowski, segunda no ano onde venceram o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, e ainda fizeram semifinal no Australian Open e nos WTAs 1000 de Miami, nos EUA, e Doha, no Qatar. As duas formam a terceira melhor dupla da temporada agora com 3295 pontos contra 3830 da americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova, as líderes de 2026.
"Super feliz com mais um título aqui em Estrasburgo, dois títulos seguidos em um local que adoro jogar. Boa final para fechar a semana com chave de ouro. Fizemos ótimos treinos e passamos várias situações diferentes em casa jogo. É seguir nesse embalo para chegarmos firmes para Roland Garros", disse Luisa Stefani, patrocinada pela Prudential Brasil, Parmalat Whey Fit e Slyce e os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL.
Ela celebrou a 15ª conquista na carreira: "Mais feliz que os 15 títulos estou super feliz com o bicampeonato de Estrasburgo, meu primeiro bicampeonato ser no saibro. Vamos que vamos. Rumo ao 16º e aos 20".
Stefani já está a caminho de Paris para a disputa do Aberto da França. Ela e Dabrowski conheceram suas rivais de estreia que ainda não tem data para acontecer. A dupla enfrenta a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maia Lumsden.
