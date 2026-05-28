Copa do Mundo 2026: o que saber antes de embarcar para evitar problemas na viagem





A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, brasileiros que planejam acompanhar o torneio nos Estados Unidos, México e no Canadá já enfrentam uma logística que vai além da compra de ingressos. Passaporte, visto, passagens, hospedagem e deslocamentos entre cidades-sede fazem parte de uma viagem que exige planejamento. Porém, uma das grandes variáveis desse investimento está em saber se comunicar em outra língua. Falar inglês é um fator crítico de sucesso para garantir que a viagem de lazer se converta em uma ótima experiência e não em uma série de imprevistos e custos adicionais.

Em um cenário de múltiplos países-sede, a capacidade de se comunicar em situações rotineiras, como interagir em aeroportos, utilizar transporte público, realizar compras ou até lidar com emergências médicas, podem rapidamente se transformar em gargalos significativos e comprometer a eficiência da viagem, alertam os especialistas em educação de idiomas da KNN, uma das maiores escolas de inglês do país.

Segundo Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da rede, o cenário de proximidade geográfica deve impulsionar a presença brasileira e superar os números de edições anteriores. “Saber se comunicar e aprender inglês nessas ocasiões é fundamental. É uma língua universal, então será a mais usada, mesmo no México, e, para não passar nenhum tipo de dificuldade, o ideal é se preparar com antecedência para aproveitar a viagem da melhor forma possível”, afirma.

A KNN Idiomas, desenvolveu um sistema de ensino voltado especialmente para brasileiros, e prioriza a conversação desde as primeiras aulas. Para a Copa, a preparação deve ser estratégica. Em vez de uma imersão teórica, o foco é em um plano de ação pragmático. Especialistas da rede apontam dicas:

Priorizar o pragmatismo: O treinamento deve focar em frases e expressões-chave para interações do dia a dia, como "How do I get to...?" e "How much is it?".

Simular cenários: A prática de conversas que simulam situações reais, como fazer um check-in ou um embarque, pode blindar o viajante contra a ansiedade e a falta de fluidez.

Imersão passiva: O consumo regular de conteúdos em inglês, como filmes e transmissões esportivas, contribui para a assimilação de vocabulário e o condicionamento do ouvido, o que facilita a compreensão em ambientes ruidosos como um estádio.

Dominar a terminologia: Aprender jargões do futebol, como "goal", "offside" e "extra time", é importante para interagir com torcedores de outras nacionalidades e otimizar a experiência nas arquibancadas.