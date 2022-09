A jornal francês, Tite diz que Brasil precisa confirmar seu melhor nível em amistosos contra africanos

Em entrevista para o jornal "Normandie", o técnico da seleção brasileira, Tite, disse que é momento do Brasil confirmar que está em ótimas condições para a Copa do Mundo, em novembro no Catar. A seleção brasileira desembarcou na França neste domingo e realiza o primeiro treino na tarde desta segunda-feira na cidade de Le Havre, que recebe o jogo amistoso Brasil x Gana, na sexta-feira, dia 23.

A partida, às 15h30, horário de Brasília, terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV e do ge, que também acompanha a partida em tempo real com lives antes, durante e depois do jogo.

- Será uma questão de confirmar que o Brasil está no seu melhor nível. Temos apenas dois amistosos antes do Mundial para dar as últimas oportunidades, então não há tempo a perder - disse o treinador da seleção brasileira.

Na entrevista, Tite foi questionado se sentia menos preocupado com a atual fase de Neymar, que tem 11 gols e oito assistências em 11 partidas na temporada.

- Não tive que esperar o início da temporada para me tranquilizar - garantiu o treinador da Seleção.

Tite disse que tem sentido da torcida brasileiro "um fervor extraordinário em volta da Seleção. Sobre favoritismo, não deixou a pergunta no ar.

- A história do futebol brasileiro e a força dessa camisa obviamente nos obriga a assumir a condição de favorito. Mas somos os únicos? Claro que não. Tem França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Alemanha... - comentou, antes de responder diretamente sobre a possibilidade de bicampeonato consecutivo da França.

- Quem pode dizer que a França não pode chegar? Olha a qualidade dos jogadores, veja como Mbappé continua a crescer de ano a ano e agora com Benzema de volta depois de quatro anos.

Seleção quase completa para treino

Quase todos os 26 jogadores já se apresentaram no início desta segunda-feira em Le Havre, que fica a pouco mais de 2h de Paris. Apenas os jogadores que atuam no futebol brasileiro, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, do Flamengo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.

O primeiro treino será nesta tarde, a partir das 16h30, horário local - são 5h de diferença para o fuso brasileiro. A seleção brasileira treina até quinta-feira em Le Havre e joga contra Gana, no estádio Oceane, na sexta-feira. Depois, vai para Paris para enfrentar Tunísia, na próxima terça-feira, dia 27, no estádio Parque dos Príncipes, do PSG.

