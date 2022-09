Alcaraz salva match point, bate Sinner após mais de 5 horas e avança às semifinais do US Open

Em um duelo espetacular que durou 5 horas e 15 minutos, o espanhol Carlos Alcaraz (4º) superou o italiano Jannik Sinner (11º ranking) por 3 sets a 2 (parciais de 6/3, 6/7(7), 6/7(0), 7/5 e 6/3) na madrugada desta quinta-feira e, em grande estilo, garantiu presença para enfrentar o americano Francis Tiafoe (26º) nas semifinais do US Open. Últimos campeões do Next Gen (torneio de fim de ano entre os melhores jovens do circuito), Alcaraz (19 anos) e Sinner (21) protagonizaram um confronto histórico e apenas confirmaram já fazerem parte da nata do tênis atual.

Com a vitória consagradora, o espanhol segue na briga para já se tornar o número 1 do mundo ao fim do torneio dos Estados Unidos. Se passar por Tiafoe e não pegar Casper Ruud na final, Carlos Alcaraz já terá garantido o posto máximo. Caso encontre o norueguês na decisão, precisará vencer para chegar ao topo.

Segundo mais longo da história do Aberto dos EUA (Stefan Edberg e Michael Chang jogaram durante 5 horas de 26 minutos), o embate foi emocionante do início ao fim e pendeu constantemente de um lado para o outro, chegando Sinner a ter um match point no quarto set. Reagindo de forma sensacional, Alcaraz não só venceu a parcial como levou também o set decisivo e selou o épico triunfo em Nova York.

Primeiro set: Alcaraz 6/3

O espanhol mostrou ao que veio já no primeiro game, com uma quebra de saque de cara. Mas Sinner devolveu para empatar em 2/2. Alcaraz voltou a derrubar o serviço do italiano para chegar a 4 /3 e, a partir daí, não deu mais chances. Com uma devolução de saque espetacular, voltou a quebrar o saque do adversário para fechar o set em 6/3.





Primeiro serviço dentro

Alcaraz 16/23 (70%)

Sinner 25/44 (57%)





Pontos ganhos no primeiro serviço

Alcaraz 12/16 (75%)

Sinner 15/25 (60%)





Pontos ganhos no segundo serviço

Alcaraz 3/7 (43%)

Sinner 6/19 (32%)





Winners

Alcaraz 17

Sinner 13





Erros não-forçados

Alcaraz 5

Sinner 12





Break points vencidos

Alcaraz 3/7 (43%)

Sinner 1/2 (50%)





Total de pontos vencidos

Alcaraz 38

Sinner 29





Segundo set: Sinner 7/6 (7)

O italiano deu o primeiro bote com uma quebra para fazer 2 a 1. Então, ambos confirmaram os saques até que Sinner sacou para fechar. Foi a vez de Alcaraz devolver a gentileza e empatar em 5 a 5. O espanhol teve três breaks e set points no 6-5, mas Sinner busca com saques espetaculares.

Alcaraz, então, levanta as arquibancadas com uma passada espetacular após defender uma pancada com a raquete por trás das costas e concluir com um pontaço (veja no vídeo). No fim, Sinner confirma o serviço e leva para o tie-break. O desempate é equilibrado como todo o set, mas o italiano prevalece com 9 a 7 depois de salvar 5 set points no total.





Primeiro serviço dentro

Alcaraz 29/42 (69%)

Sinner 32/50 (64%)





Pontos ganhos no primeiro serviço

Alcaraz 20/29 (69%)

Sinner 22/32 (69%)





Pontos ganhos no segundo serviço

Alcaraz 10/13 (77%)

Sinner 11/18 (61%)





Winners

Alcaraz 16

Sinner 17





Erros não-forçados

Alcaraz 6

Sinner 18





Break points vencidos

Alcaraz 1/5 (20%)

Sinner 1/2 (50%)





Total de pontos vencidos

Alcaraz 47

Sinner 45





Terceiro set: Sinner 7/6(0)

O jogo seguiu intenso e em alto nível no terceiro set. Os dois tenistas, no entanto, pareciam um tanto ansiosos na busca de fechar os pontos. Depois de ter várias chances de quebras, Alcaraz finalmente jantou o serviço do italiano no 5º game, passou à frente e sacou para fazer 4/2. Refeito do golpe, Sinner deu o troco em seguida, confirmando o seu saque, quebrando o do oponente no 8º game e fazendo 5/4 na sequência. Mas Alcaraz respondeu e pagou com a mesma moeda, virando para 6/5 e sacando para vencer o set. Entretanto, Sinner aprontou de novo. Quebrou novamente o saque do adversário e atropelou no tie-break, fazendo 7 a 0 e virando o sensacional embate.





Primeiro serviço dentro

Alcaraz 27/46 (59%)

Sinner 17/41 (41%)





Pontos ganhos no primeiro serviço

Alcaraz 13/27 (48%)

Sinner 12/17 (71%)





Pontos ganhos no segundo serviço

Alcaraz 10/19 (53%)

Sinner 14/24 (58%)





Winners

Alcaraz 10

Sinner 17





Erros não-forçados

Alcaraz 15

Sinner 13





Break points vencidos

Alcaraz 2/7 (29%)

Sinner 2/6 (33%)





Total de pontos vencidos

Alcaraz 38

Sinner 49





Quarto set: Alcaraz 7/5

O jovem espanhol parecia sentir o golpe e viu o Sinner quebrar seu saque logo no início do quarto set. Com a confiança batendo no teto, o italiano seguiu na liderança até o 6º game, quando o número 4 do mundo reagiu de forma sensacional e obteve uma quebra que igualou a parcial em 3/3. Alcaraz, no entanto, voltou a mostrar instabilidade e desperdiçou seu serviço sem ganhar um ponto sequer. O italiano ficou com o jogo nas mãos e teve um match point à disposição, porém, com uma quebra espetacular, Carlos Alcaraz confirmou seu saque, virou para 6/5 e venceu o set derrubando mais uma vez o serviço do adversário.





Primeiro serviço dentro

Alcaraz 22/32 (69%)

Sinner 22/44 (50%)





Pontos ganhos no primeiro serviço

Alcaraz 12/22 (55%)

Sinner 13/22 (59%)





Pontos ganhos no segundo serviço

Alcaraz 7/10 (70%)

Sinner 8/22 (36%)





Winners

Alcaraz 5

Sinner 7





Erros não-forçados

Alcaraz 4

Sinner 10





Break points vencidos

Alcaraz 3/4 (75%)

Sinner 2/4 (50%)





Total de pontos vencidos

Alcaraz 42

Sinner 34





Quinto set: Alcaraz 6/3

O jogo dava a impressão de mudar de mãos mais uma vez, só que Jannik Sinner parecer ser de gelo. Recuperando-se do golpe sofrido na parcial anterior, o italiano quebrou o saque de Alcaraz no 5º game e abriu vantagem 3/2 no set decisivo. Mas do outro lado havia um incansável garoto espanhol, que deu o troco e revirou para 4/3. Confiante, o tenista de 19 anos tornou a quebrar o serviço do adversário e sacou para a vitória espetacular em Nova York.

Primeiro serviço dentro

Alcaraz 16/26 (62%)

Sinner 21/34 (62%)





Pontos ganhos no primeiro serviço

Alcaraz

Sinner





Pontos ganhos no segundo serviço

Alcaraz 12/16 (75%)

Sinner 13/21 (62%)





Winners

Alcaraz 10

Sinner 7





Erros não-forçados

Alcaraz 8

Sinner 10





Break points vencidos

Alcaraz 2/3 (67%)

Sinner 1/2 (50%)





Total de pontos vencidos

Alcaraz 34

Sinner 26





Globo Esporte