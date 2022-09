LaLiga vai denunciar cânticos racistas contra Vinicius Jr antes de Atlético x Real Madrid

(Foto: Getty Images)





A LaLiga denunciará os cânticos racistas da torcida do Atlético de Madrid a Vini Jr antes do clássico contra o Real Madrid, vencido por 2 a 1 pelos merengues, com direito a "baile" de Rodrygo e Vinícius.

Segundo a rádio espanhola "COPE", a liga espanhola enviará uma queixa com os insultos ao brasileiro à comissão antiviolência, criada para combater atos ofensivos e violentos que ocorrem a cada rodada.

Não é comum que a LaLiga denuncie os cânticos que acontecem fora dos estádios. Mas a gravidade dos gritos de "Vinícius, você é um macaco" e a proporção que o caso tomou, fez com que a entidade decidisse por fazer a denúncia.

A tendência é que, caso a comissão antiviolência decida punir os responsáveis, a punição seja financeira e não de natureza esportiva.

Globo Esporte