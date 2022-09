Pai de Haaland explica recusa ao Real Madrid: "Manchester City era a opção perfeita"

Destaque do Manchester City neste início de temporada, Haaland teve a opção de ir para o Real Madrid na última janela de transferência. Em um documentário sobre o jogador divulgado na Noruega, o pai do atacante, Alf-Inge, explicou a decisão por recusar o clube espanhol e fechar com o City.

- Temos em mente um critério: quem precisa de um camisa 9? O Manchester City era um 10, a opção perfeita, enquanto o Real Madrid era um 5 ou 6 pela forma como está jogando Benzema. E ainda poderiam contratar Mbappé - disse Alf-Inge Haaland.

Durante o documentário, um jornalista perguntou a Haaland se era possível recusar o Real Madrid. O atacante foi sincero.

- Boa pergunta. Não se pode recusar realmente - respondeu.

A imprensa espanhola garante que o Real Madrid tem um projeto para contratar Haaland em 2024. De acordo com o jornal "As", o atacante negociou uma cláusula de rescisão acessível com o Manchester City para que possa ter a possibilidade de fechar com o clube espanhol caso assim decida. O valor seria de 150 milhões de euros.

Haaland fez algo parecido com o Borussia Dortmund, seu ex-clube. Para contratar o jogador, o Mancheste City acionou uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, bem abaixo do atual valor de mercado do atacante. O contrato dele com o clube inglês vai até 2027.

Globo Esporte