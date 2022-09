Riot Games anuncia novo formato do VCT 2023

Hoje, a Riot Games revelou detalhes, novos eventos e o formato do VALORANT Champions Tour (VCT) 2023. Assista ao vídeo explicativo AQUI. Para comemorar o início da nova temporada, todas as equipes parceiras são convidadas para aportar em São Paulo, para o maior torneio internacional da história do VCT! Durante uma disputa de três semanas, os fãs de VALORANT por todo o mundo poderão acompanhar em primeira mão as novas escalações e descobrir qual equipe conseguiu reunir os melhores jogadores fora da temporada regular. Esse evento único começará em fevereiro e coroará o campeão no início de março. A equipe que ficar no topo garantirá à liga correspondente uma vaga extra para o primeiro evento internacional da temporada, o Masters.

Depois, partiremos para a primeira etapa competitiva do ano, com disputas presenciais semana após semana nas regiões EMEA, APAC e Américas. As partidas da liga internacional acontecerão em três cidades: Berlim, Seul e Los Angeles. Cada lugar contará com cobertura presencial em vários idiomas, para que os fãs de todo o mundo possam acompanhar com a maior qualidade. Essa etapa começará em março, com duração de oito semanas ao longo da temporada regular, coroando três campeãs de liga em maio. Apesar de as temporadas seguintes contarem com duas etapas da liga internacional, o ano de 2023 trará apenas uma etapa do torneio internacional, concedendo às equipes participantes tempo suficiente para estabelecerem suas respectivas centrais.

"A paixão da comunidade de VALORANT nos inspirou a sonhar alto, evoluir o VALORANT Champions Tour e atender à demanda que estamos vendo em todos os cantos do mundo", afirmou Whalen Rozelle, Líder de Operações de Esports da Riot Games. "Em 2023, usaremos tudo que aprendemos, acrescentando algumas ideias novas e formando parcerias que nos ajudarão a realizar nossos sonhos para a próxima edição do VCT."

O Masters, segundo torneio internacional do ano, voltará em junho e contará com as melhores equipes de todas as ligas internacionais. Esse evento dará às melhores equipes de cada território uma classificação direta para o Champions, o mundial de VALORANT. Julho marcará o retorno das Qualificatórias Finais, em que as melhores equipes ainda não qualificadas para o Champions terão uma última chance de obter uma vaga para o evento mais importante da temporada. Cada uma das três Last Chance Qualifiers (LCQ) enviará uma equipe para o Champions. A temporada do VCT terminará com o Champions em agosto. Depois de uma temporada inaugural repleta de mudanças e eventos, a missão fica incrivelmente “simples”: faturar a taça do Champions e escrever seu nome nos livros de História. As equipes estarão mais do que preparadas para o maior evento da temporada, em que uma delas será coroada Campeã Mundial de VALORANT.

A Riot Games já compartilhou os novos detalhes sobre o circuito Challenger (mais informações aqui), que acontecerá ao mesmo tempo que a temporada do VCT, e permitirá que as equipes aspirantes façam suas jornadas e se qualifiquem para as competições internacionais da temporada 2024. Duas etapas Challenger começarão em janeiro e terminarão com os torneios Ascension em julho. Esses torneios contarão com as melhores equipes de mais de vinte ligas diferentes do Challenger, competindo presencialmente para se tornarem o orgulho de sua região e ascenderem para as ligas internacionais.

Para mais informações sobre a temporada do VCT 2023, as ligas Challenger e sobre o VALORANT, basta acessar o site.