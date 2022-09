Lionel Scaloni renova contrato como técnico da seleção da Argentina até o Mundial de 2026

Lionel Scaloni deverá seguir à frente da seleção Argentina pelo menos até o Mundial de 2026. O presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, anunciou na noite desta terça-feira a renovação de contrato do treinador, que passou a ter compromisso até o fim da competição que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

- Tenho orgulho de dizer que conseguimos a continuidade de Lionel Scaloni como técnico da Argentina até a Copa do Mundo de 2026. Continuamos apostando no projeto integral de seleções - revelou "Chique Tapia em sua conta no Twitter.

Scaloni assumiu o comando após a eliminação na Copa da Rússia (para a campeã França nas oitavas de final), em substituição a Jorge Sampaoli. Desenvolvendo paulatinamente um trabalho de renovação, o técnico levou o selecionado argentino a recuperar o bom futebol, inclusive conquistando a Copa América de 2021, no Brasil. Em ótimo momento, a Albiceleste mantém uma invencibilidade que, com a vitória sobre a Jamaica nesta terça, 35 jogos.

Ficando somente atrás do Brasil, a Argentina se classificou com muita tranquilidade para o Mundial do Catar. Messi e companhia integram o Grupo C, que conta também com Polônia, México e Arábia Saudita. O primeiro desafio dos comandados de Lionel Scaloni será dia 22 de novembro diante dos sauditas.

