Bruninho celebra o bronze mundial: "Estou muito orgulhoso"

Bruninho é campeão olímpico, campeão mundial pela seleção, e já ganhou todos os títulos que disputou por clubes tanto no Brasil, quanto na europa. Mas nem por isso entrou menos motivado neste domingo para disputar "apenas" a medalha de bronze do Mundial. Contra a Eslovênia, o capitão começou no banco, mas entrou ainda no primeiro set e ajudou a seleção a subir ao pódio.

Para o levantador, a medalha de bronze tem um valor muito grande para a seleção que chegou ao campeonato desacreditada pelos últimos resultados, mas que teve boas atuações e por muito pouco não esteve na final.

- Estou muito feliz com essa vitória. Estávamos dominando nos dois primeiros sets e acabamos tendo um apagão no terceiro. Mas o importante é que tivemos a participação de todos, fizemos um grande quarto set. Eu tentei dar minha contribuição em todos os fundamentos, tentei ser o mais completo possível e hoje deu certo. Estou muito orgulhoso deste time, vamos agora comemorar.

Esse é o sexto pódio seguido da seleção brasileira no Mundial masculino de vôlei. Nas últimas cinco edições, o Brasil chegou à final. Para o central Flávio, esse feito tem que ser muito comemorado, principalmente porque o time teve que superar muitos problemas de lesão antes e durante a competição.

- Estamos no pódio, um lugar que o Brasil deve sempre estar. Trabalhamos muito a temporada toda. Convivemos com lesões, viagens longas... Merecíamos. E o Brasil está entre os três melhores do mundo. Estou muito feliz pelo resultado. Foi um jogo incrível. Nos superamos a temporada toda, entramos com muita garra, e fomos coroados com esse bronze.

Globo Esporte